Paczkomaty Allegro już wkrótce zaczną pojawiać się w polskich miastach!

Paczkomaty to bardzo wygodne i praktyczne rozwiązanie, z którego korzystają kupujący w internecie. W całym kraju główną firmą odpowiedzialną za tego typu maszyny są Paczkomaty InPost. To się jednak zmieni, ponieważ już wkrótce w Polsce pojawią się paczkomaty Allegro. Gigant e-commerce wybrał właśnie dostawcę automatów paczkowych.

Paczkomaty Allegro wkrótce zaczną pojawiać się w miejscowościach

Paczkomaty Allegro będą stanowiły bezpośrednią konkurencję dla usług InPost. Jak się okazuje polski gigant e-commerce planuje postawić aż 1500 paczkomatów na terenie miast w całej Poslce. I to wszystko do końca 2021 roku! Ma to na celu skrócenie czasu dostaw produktów zamówionych przez klientów.

Za produkcję automatów paczkowych Allegro odpowiedzialna będzie firma Modern-Expo Group. Obie marki podpisały ze sobą list intencyjny zwiastujący współpracę. Allegro już teraz szuka miejsc, w których postawi swoje paczkomaty. Jeśli chcecie i posiadacie obszar, w którym można byłoby postawić maszynę, to pod tym linkiem znajduje się strona, na której możecie się zgłosić.

Już niebawem w polskich miastach pojawią się paczkomaty Allegro.

Allegro buduje automaty paczkowe. Co to oznacza dla InPost?

Nie ma się co oszukiwać, InPost to potężna firma, która na terenie całego naszego kraju ma ponad 11 000 paczkomatów. O ile plany Allegro są wielkie, to postawienie w rok 1500 maszyn nie stworzy konkurencji dla firmy Rafała Brzoski. Oczywiście z czasem paczkomaty Allegro będą pojawiały się w co nowych miejscach, jednak dogonienie InPost trochę to zajmie.

Interesującą sprawą jest to jak rozwinie się współpraca pomiędzy InPost a Allegro. Obie firmy połączone są umową partnerską, dzięki której produkty zamawiane w serwisie e-commerce można odebrać właśnie w punktach InPost. Czy stworzenie własnej linii paczkomatów oznacza koniec współpracy pomiędzy tymi dwoma firmami?

Warto również nadmienić, że w Polsce mają pojawić się również paczkomaty spółki Alibaba, która jest właścicielem serwisu AliExpress. To właśnie do nich bezpośrednio będą trafiały paczki z produktami, które zamawiamy Chin. Jak widać Allegro i InPost zyskają kolejnego konkurenta na rynku automatów paczkowych.