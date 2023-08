Wcale się nie dziwię, że to auto jest tak popularne wśród taksówkarzy. OK, częściej jako bliźniacza Corolla, ale jednak. Już kilka razy miałem styczność z tym modelem i za każdym razem ten samochód zachwycał mnie jakością wykonania oraz rewelacyjnym układem hybrydowym. Dlaczego uważam, że Suzuki Swace to rodzinny ideał? To proste. Wystarczy popatrzeć na ekonomię – to kombi pali tylko 4 litry benzyny. A jak się postarasz to zejdziesz poniżej tej wartości.

Suzuki Swace to rodzinny ideał! To kombi pali tylko 4 litry!

Auto pojawiło się na europejskim rynku we wrześniu 2020. Po co Suzuki zastosowało taki zabieg? Oczywiście – chodzi o kwestię norm emisji CO 2 , bo o co innego może chodzić. Kilkukrotnie testowaliśmy ten samochód na łamach naszego magazynu. Między innymi w tym artykule chwaliłem się, że osiągnąłem spalanie na poziomie 3,7 litra. Dlaczego więc ponownie piszę o tym samochodzie? W lutym bieżącego roku wprowadzono lifting. I to nie mały. Nie chodzi tylko o przemodelowanie kilku elementów. Fakt, pojawiło się nowe oświetlenie LED oraz wprowadzono nowy system multimedialny. To jednak mało znaczące dodatki. Suzuki Swace zyskało nową generację hybrydy. I teraz pytanie czy nowa oznacza lepszą? A może wręcz przeciwnie? Skoro widzicie tytuł tego tekstu nie trudno się domyślić.

Samochód genialny w swojej prostocie

Oczywiście, wiem, że układ hybrydowy jest bardzo zaawansowany, jednak patrząc na całokształt tego auta, nie dostajemy żadnych fajerwerków, ogromnych ekranów i oświetlenia nastrojowego rodem z dyskoteki. Tu wszystko jest proste, przemyślane, ale – całe szczęście – nie ma “zawiewa latami 90-tymi“, jak to czasami bywało w japońskich samochodach. Dlatego jeśli Suzuki zaproponowałoby mi pięć czy nawet dziesięć razy test tego kombi, zgodziłbym się, choćbym znał ten samochód jak własną kieszeń. Jazda nim jest tak przyjemna, że zdecydowanie stwierdzam Suzuki Swace to rodzinny ideał. Spokojny, stonowany, praktyczny, ekonomiczny, wygodny. Mógłbym tak wymieniać do jutra, a japońska marka wcale mi nie zapłaciła za ten tekst, żebyście sobie nie myśleli!

Zanim zaglądniemy pod maskę by przeanalizować temat drugiej (dla Corolli to już piąta) generacji hybrydy, usiądźmy jeszcze na chwilę we wnętrzu. Tu panuje harmonia i spokój, pomimo tego, że zdecydowanie nie są to materiały klasy premium. Zwykłe materiałowe fotele są naprawdę wygodne. Bez problemu można pokonać w nich ponad 350 kilometrów bez konieczności wysiadania z auta. W jednym dniu zrobiłem 700 kilometrów i absolutnie mnie to nie zmęczyło.

Wnętrze Suzuki Swace po liftingu

Nie wiem czy ja już dorosłem do takich aut, czy może chodzi o coś innego ale serio, ta prostota mi się podoba. Prosta deska rozdzielcza z panelem klimatyzacji i niewielkim ekranem multimedialnym z Apple CarPlay oraz Android Auto. Do tego ładny wyświetlacz zamiast klasycznych zegarów za kierownicą. Ot, to wszystko. Dodam jeszcze, że oprogramowanie wygląda nowocześnie i jest łatwe w obsłudze. Co ciekawe, system audio gra nawet znośnie jak na bazowe zestawy multimediów!

Żebyście nie pomyśleli sobie, że to raczej podstawowy… golas. Co to, to nie! Oprócz tego, że na 8-calowym ekranie można wyświetlać CarPlay i Android Auto, mamy między innymi podgrzewaną kierownicę i fotele przednie. Jest też dwustrefowa klimatyzacja, co również wpływa na komfort podróżowania. Oprócz tego gniazdo USB-C, czujniki parkowania z przodu i tyłu, kamera cofania, bezkluczykowy system i tak dalej, i tak dalej.

Nowości Suzuki Swace po liftingu z zewnątrz

Auto, które testowałem było wyposażone w 16-calowe felgi. Dziś można uznać taki rozmiar za niewielki, wręcz podstawowy, ale ma to swoje plusy. Przede wszystkim chodzi o komfort jazdy – nie czujesz nierówności, bo i oczywiście zawieszenie działa naprawdę dobrze. Z zewnątrz zmieniono delikatnie wnętrze reflektorów oraz tylnego oświetlenia. Postawiono również na lekko przemodelowany tylny zderzak. To wszystko.

Suzuki Swace to rodzinny ideał! Dlaczego?

To proste. Ten samochód jest połączeniem praktyczności, nowoczesnego napędu oraz fajnego wyglądu. Fakt, ciężko o kombi, za którym się odwróci człowiek, ale Suzuki Swace jest naprawdę atrakcyjne pod tym względem. Do tego mamy naprawdę nowoczesny i mega ekonomiczny napęd – o nim za chwilkę. Pozostaje jeszcze kwestia praktyczności. Bagażnik ma 596 litrów pojemności. Jest bardzo ustawny, a to na pewno pochwalą rodziny. “Płytę” bagażnika można wyciągnąć, przez co zyskujemy kilka dodatkowych litrów. Zapewne wtedy osiągamy te blisko 600 litrów pojemności.

Jak rodzina to i bezpieczeństwo, prawda? Tym także może pochwalić się Suzuki Swace. Mamy adaptacyjny tempomat, który działa bardzo dobrze. Oczywiście są również inne systemy, takie jak asystent pasa ruchu czy nawet automatyczne przełączanie świateł mijania na drogowe. Oczywiście, dostajemy do dyspozycji oświetlenie Bi-LED (w wersji Elegance). Szczegółowe informacje na temat wyposażenia znajdziecie na stronie Suzuki. Wspomnę jeszcze tu o kwestii cen. Premium Plus kosztuje 126 900 zł, z kolegi Elegance 136 900 zł. Zdecydowanie warto dopłacić. Nie wiem czy jeszcze kupicie, ale opcje z rocznika 2022 można kupić o 6000 zł taniej. Aha, lakier metaliczny wymaga dopłaty rzędu 2690 zł.

Nowa generacja hybrydy w Suzuki Swace jeszcze bardziej mnie zaskoczyła

Było to pozytywne zaskoczenie. Przede wszystkim zwiększyła się moc – ze 122 KM na 140 KM i jest to faktycznie odczuwalne. Auto jest bardziej dynamiczne, nie utrzymuje wysokich obrotów. A to oznacza lepszy komfort podróżowania oraz oczywiście jeszcze mniejsze zużycie paliwa. Oczywiście nie jest to demon prędkości, nie oszukujmy się, auto ze skrzynią e-CVT nigdy takowym nie będzie. Mówimy przecież cały czas o tym, że Suzuki Swace to rodzinny ideał, a do takich należą spokojne auta. Tak mi się wydaje.

Nie wiem, serio, po co ludziom jakieś auta elektryczne, skoro ten układ hybrydowy zużywa tak niewielkie ilości paliwa. Cztery litry na setkę nie jadąc “na wynik” to żaden wyczyn w tym aucie. Jeśli staniecie w korku możecie być pewni, że komputer pokaże 3,5, a może nawet 3 litry na 100 kilometrów. Ewentualny wynik z trasy będzie oscylował w granicach 5,5 litra na 100 kilometrów. I nie mówię tutaj o delikatnym “muskaniu” gazu. Po prostu, jedziecie normalnie i już. Przebić barierę sześciu, o siedmiu litrach nawet nie wspominam to już wielki wyczyn w tym aucie. Chyba trzeba by było mieć cały czas pedał gazu w podłodze by faktycznie coś takiego osiągnąć.

