Airbus Zephyr S to bardzo ciekawy projekt giganta branży lotniczej. Samolot ten jest pojazdem napędzanym energią słoneczną i jest w pełni bezzałogowy. Co ciekawe, lata już po niebie od ponad 2 tygodni bez żadnych problemów!

Airbus Zephyr S lata już po niebie od 17 dni

Branża lotnicza również sprawdza nowe technologie, które w przyszłości mogą zmienić transport powietrzny. Airbus Zephyr S może być pierwszym projektem, który może zapoczątkować rewolucję w tym segmencie. Samolot ten jest na tyle wyjątkowy, że do zasilania wszystkich swoich systemów oraz podzespołów wykorzystuje energię słoneczną. Pojazd wystartował z bazy lotniczej w Yuma Porving Ground w Arizonie.

Airbus Zephyr S to samolot na energię słoneczną, który szybuje po niebie już 2 tygodnie

Airbus Zephyr S to bardzo ciekawy projekt giganta branży lotniczej. Okazuje się, że samolot znajduje się w powietrzu już od dłuższego czasu, ponieważ nieustannie lata już od 17 dni! Nie jest to jednak pierwszy lot tego projektu, ponieważ ten odbył się w 2018 roku. Zephyr S latał samodzielnie przez 26 dni! Do czego tak naprawdę ma służyć ten samolot?

Do czego ma służyć ta technologia?

W zeszłym miesiącu producent zapowiedział, że Airbus Zephyr S jest w stanie poruszać się po przestworzach bez żadnych problemów nawet przez kilka miesięcy. Samolot wystartował z lotniska amerykańskiej armii, która chce, aby pełnił on funkcję platformy dla wielu różnych sensorów oraz czujników, które pozwalają na zbieranie cennych danych wywiadowczych.

Czy technologia ta w przyszłości trafi do samolotów pasażerskich i będą one zasilane energią słoneczną? Zdecydowanie za wcześnie by stawiać sobie takie pytania. Airbus Zephyr S posiada 25-metrową rozpiętość skrzydeł, mały kadłub, dzięki któremu może zwiększyć swoją wydajność podczas lotu na dużej wysokości. Maksymalnie może latać na wysokości 23 km, a konstrukcja jest tak lekka, że do startu nie potrzebuje pomocy ludzi.

