Ciężko opisać wszystkie nowości, jakie pojawiają się na CES 2026 w Las Vegas, jednak są tacy producenci jak Anker Innovactions, który ma w swojej ofercie produkty marek Anker, eufy i soundcore, o których wręcz musowo należy napisać. Szczególnie, że oferta jest bardzo ciekawa i szeroka.

Największe targi elektroniki to również gigantyczna ilość ciekawych urządzeń, które mają premierę na tego typu wydarzeniu. Nie inaczej jest w przypadku popularnej marki Anker Innovations. Wśród nowości zaprezentowanych podczas CES 2026 możemy wyróżnić następujące produkty:

Jeśli chodzi o markę Anker, mamy przede wszystkim nowości związane z ładowaniem urządzeń. Chodzi o większą wydajność, opcję ładowania bezprzewodowego Qi2 25W czy technologię ActiveShield 5.0. Posiadacze smartfonów Apple zainteresują się zapewne ładowarką Anker Nano Charger, która posiada wbudowany ekran oraz możliwość ładowania z mocą 45W.

Ciekawym modelem jest również Anker Prime Wireless Charging Station, a więc stacja 3-w-1, którą wyposażono w aktywne chłodzenie Airflow. Oczywiście, jak nazwa mówi, sprzęt umożliwia bezprzewodowe ładowanie urządzeń. Fani pracy wielomonitorowej zainteresują się stacją dokującą Anker Nano Docking Station, która umożliwia podłączenie do trzech monitorów, a takżę ładowanie laptopa z mocą do 100 W i transferem danych do 10 Gb/s.

Producent zaprezentował również szereg urządzeń eufy

Sprzętu jest tak dużo, że nie sposób o wszystkim napisać. Przykładowo, w ofercie znajdzie się niebawem eufy Bottle Washer S1 Pro, a więc myjka stołowa do butelek i akcesoriów – model idealny dla rodzin z małymi dziećmi, bowiem potrafi skutecznie usunąć resztki mleka, a po umyciu rozpoczyna suszenie by usunąć wilgoć i bakterie.

Oczywiście, pojawią się także urządzenia do sprzątania, a wśród nich eufy Vacuum Omni S2, który został wyposażony w technologię mopowania HydroJet i siłę ssania na poziomie 30 kPa. Oprócz samego mycia i odkurzania, robot potrafi rozpylać zapachy za sprawą zintegrowanego odświeżacza powietrza, co oczywiście wpływa na nasz komfort.

Na targach CES 2026 w Las Vegas firma pokazała również wiele urządzeń marki Eufy, które są związane z bezpieczeństwem. Mam na myśli wideodomofon Video Doorbell S4, który wykrywa i śledzi osoby. Jeśli ktoś znajdzie się w obiektywie, sprzęt przybliża obraz, aby skutecznie zapisać wizytującego nas kuriera czy sąsiada. Plusem jest również rozdzielczość nagrywania na poziomie 3K, co wpływa na precyzyjne rozpoznanie osoby. Jest też inna nowość, a mianowicie eufy Solar Wall Light Cam S4, czyli kamera ścienna z wbudowanym oświetleniem solarnym. Otrzymujemy rozdzielczość 4K oraz wyraźny obraz nawet przy słabym oświetleniu.

W Las Vegas pojawiła się również popularna w naszym kraju marka należąca do tej marki, a więc Soundcore, którą doskonale znamy w naszej redakcji za sprawą chociażby bardzo fajnego głośnika mobilnego Select 4 Go.

Wśród nowości, jakie zaprezentowano na targach pojawiły się między innymi słuchawki AeroFit 2 Pro, które cechują się podwójną konstrukcją. Poznaliśmy również Sleep A30 Special z potrójnym systemem redukcji szumów. Tak, jak sama nazwa mówi, model ten ma wspomóc osoby z problemami snu. W ofercie Soundcore pojawi się niebawem głośnik przenośny Boom Go 3i oferujący pracę do 22 godzin na baterii.

Zaprezentowano również mobilną stację kina domowego Nebula X1 Pro, która jest połączeniem laserowego projektora 4K z bezprzewodowym systemem dźwięku 7.1.4. Ciekawie wypada także zestaw z 200-calowym nadmuchiwanym ekranem, który będzie rewelacyjnym wsparciem podczas zewnętrznych, np. ogrodowych wieczornych seansów. Wszystko to wygląda fajnie, ale jego cena… cóż, ma podobno wynosić 6998 USD.