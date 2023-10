Lubicie zegarki? Ja na przykład bardzo je lubię. Te klasyczne – bardzo, te w formie smartwatchy już trochę mniej, chociaż coraz bardziej do mnie przemawiają. Tak czy inaczej, pojawił się w sprzedaży Atlantic World Cup LE. To limitowany model, który został przygotowany wspólnie z Krzysztofem Hołowczycem, znanym kierowcą rajdowym.

Powstało zaledwie 277 sztuk. Jest połączeniem stylu retro racing Watch z nowoczesnym designem. Oczywiście, nie zabrakło szwajcarskiej jakości precyzji. Nowy zegarek Atlantic World Cup LE 55858.41.29LE nawiązuje do samochodów, w których ma okazję startować Krzysztof Hołowczyc. Kolorystyka nie każdemu może przypaść do gustu. Na pewno spodoba się tym, którzy lubią odważne połączenia. Mowa o beżu, pomarańczy i błękicie.

Przyjrzyjmy się bliżej nowości marki Atlantic. Przede wszystkim na uwagę zasługuje tarcza, którą zaprojektowano z najwyższą dbałością o szczegóły. Przykładowo ciekawie wygląda pomarańczowa wskazówka sekundnika. W tym samym kolorze pomalowano cyfrę 7, która jest szczęśliwą liczbą polskiego kierowcy rajdowego. Warto także dodać, że kopertę 44 mm wykonano ze stopu stali szlachetnej 316L. Co jeszcze go wyróżnia? Przede wszystkim limitowana ilość – 277 sztuk na cały świat. Każdy z czasomierzy ma wybity swój indywidualny numer. Dodatkowo na tarczy możemy odnaleźć podpis Krzysztofa Hołowczyca.

A co pod tarczą? Mechanizm automatyczny ETA Vajloux 7750. Jest to popularne rozwiązanie, szczególnie wśród fanów zegarmistrzostwa. Jeśli chodzi o pozostałe elementy tego modelu, mamy do dyspozycji bransoletę wykonaną ze stali szlachetnej. Jeśli nie przepadamy za takim rozwiązaniem, nie ma problemu – w zestawie znajdziemy czarny pasek ze skóry naturalnej z pomarańczowymi przeszyciami, jak na sportową produkcję przystało. W kwestii dodatków możemy wyróżnić pudełko, również sygnowane podpisem kierowcy.

Gdzie kupić ten model? Jest on dostępny w autoryzowanych punktach sprzedaży Atlantic. Jego cena wynos 8800 zł. Dodam jeszcze, że do końca bieżącego roku trwa konkurs, w którym nagrodą jest 1 z 25 przejazdów z Krzysztofem Hołowczycem na leśnym odcinku specjalnym. Szczegóły akcji oraz więcej informacji na temat zegarka znajdziecie klikając tutaj. Zachęcam również do odwiedzenia naszego działu moda męska, w którym znajdziecie wiele artykułów związanych z branżą Fashion.