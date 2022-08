Wiele osób chciałby mieć tatuaż. W sumie, może i ja też bym się odważył. Trzeba jednak się nad tym zastanowić, ponieważ w USA przebadano 100 tuszów, które są używane do tworzenia efektownych wzorów. Niektóre z nich okazały się być toksyczne!

Badania przeprowadzili naukowcy, którzy sprawdzili 100 tuszów i niestety, doszli do wniosku, że mogą się w nich pojawić substancje szkodliwe dla człowieka. A to przez problem z regulacjami salonów tatuaży. A raczej ich brakiem. Jak informuje portal GeekWeek, w wielu miejscach świata są to tak zwane usługi kosmetyczne, a to z kolei oznacza, że nie trzeba mieć żadnych certyfikatów. To więc oznacza, że producent takiego tuszu wcale nie musi dokładnie przedstawiać tego, z jakich składników się on składa. Właśnie dlatego naukowcy odkryli różne substancje i nanocząsteczki, które mogą być dla nas niebezpieczne.

Chcesz tatuaż? W USA przebadano tusze. Bywają toksyczne

Chcesz tatuaż? W USA przebadano tusze wykorzystywane podczas ich realizacji. Niektóre mogą zawierać toksyczny skład

Sprawa wyszła na jaw… przypadkiem. John Swierk z Binghamton University chciał przeanalizować to co się dzieje, kiedy używamy lasera do likwidacji tatuażu. Właśnie wtedy doszedł do wniosku, że tak naprawdę nie wiemy nic na temat tuszu, który jest używany do tworzenia różnych dzieł artystycznych na naszym ciele.

Według naukowca, tak naprawdę nie wiemy, co dajemy sobie wstrzyknąć pod naszą skórę. I faktycznie, jego badania dowiodły, że we wszystkich analizowanych tuszach znajdowały się substancje, które nie powinny znaleźć się w naszym ciele. Mowa między innymi o barwnikach azowych, które z jednej strony są bezpieczne, z drugiej jednak, w pewnych sytuacjach mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie.

Mało tego, według badacza, niektóre tusze zawierają bardzo małe cząsteczki, które mogą wyrządzić w naszym ciele wiele szkód – w tym możemy również zachorować na raka. Co ciekawe, w Europie nie można używać szkodliwych pigmentów: niebieskiego (Blue 15) i zielonego (Green 7), które na przykład w USA wcale nie są kontrolowane.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że przebadane tusze pochodzą od popularnych producentów. Nie są to więc materiały, z których korzysta niewielu tatuatorów.