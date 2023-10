Lada moment startuje nowy sezon najlepszej ligi koszykówki. Dlatego też w popularnej sieci pojawiła się nowa kolekcja NBA by Josh Denzel w Primark. Fani koszykówki powinni sprawdzić to, co przygotował Josh. Przyznaję, można stworzyć wiele fajnych stylizacji.

Już na wstępie poinformuję – wszystko zależy od tego, komu kibicujecie. Jeśli chodzi o drużyny NBA, opcji jest kilka. Między innymi Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Toronto Raptors lub New York Knicks. Domyślam się, że fani innych drużyn, jak np. Karol, który jest zapatrzony w Boston Celtics właśnie przestał czytać ten tekst. Pozostałym sugeruję zostać. Dlaczego? Ta kolekcja jest naprawdę fajna. Znajdziemy żarówko kapcie, klapki, czapki jak i t-shirty, dresy i kurtki. Jest w czym wybierać!

Hej tu NBA by Josh Denzel w Primark. Nowa kolekcja 2023/24.

NBA by Josh Denzel w Primark. Fajna kolekcja dla fanów koszykówki

Fani luźnego i sportowego outfitu będą zachwyceni. A jeśli dodamy do tego to, że np. lubicie jedną z czterech drużyn, o których wspomniałem, macie przepis na naprawdę fajne stylówki. Kto je wymyślał? Josh Denzel, ambasador odzieży sportowej w Primark. Kolekcja to przede wszystkim zestawy dwuczęściowe, ale i kurtki puchowe oraz akcesoria. Wszystkie produkty znajdziecie klikając tutaj.

Fajnie wygląda kurtka z napisem BULLS, którą można połączyć na przykład z bluzą z kapturem i dresami. Jak nie trudno się domyślić, nawiązuje do drużyny z Chicago, dlatego przede wszystkim fani tej drużyny będą nią zainteresowani. Tak czy inaczej, dni są coraz zimniejsze, dlatego taka kurtka jest niezbędnym elementem garderoby. Równie ciekawie wypadają kurtki w stylu uczelnianym. Szczególnie teraz, gdy faktycznie jest chłodno ale nie tak zimno, że musicie ubierać się ciepło od stóp do głów. Z resztą, wystarczy pod taką kurtkę ubrać t-shirt i koszulę oraz jeansy i macie super jesienną stylizację.

Fani dresów będą wręcz zachwyceni NBA by Josh Denzel w Primark. Dlaczego? Przede wszystkim Josh zaprezentował świetne zestawy, dlatego wybierając się np. na trening w kosza, będziecie mogli ubrać dres nawiązujący do waszej ulubionej drużyny. Oprócz tego, że stylizacja będzie wyglądać dobrze, zyskacie dobrej jakości odzież, która posłuży wam przez długi czas. Dodam na koniec, że nowa kolekcja obejmuje również t-shirty – świetne dla fanów wybranych drużyn z NBA, obersize’owe bojówki oraz buty z wysokim stanem. Z resztą, sami zobaczycie przeglądając ofertę (link podałem wyżej).

