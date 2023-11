Nothing oszukało Apple. iMessage w smartfonach z Androidem!

iMessage jeszcze kilka lat temu było zarezerwowane jedynie dla posiadaczy urządzeń Apple. Te czasy się skończyły, ponieważ Nothing oszukało Apple. Chiński producent uruchomił aplikację, która kończy wojnę na zielone i niebieskie dymki czatu. iMessage na Androidzie stało się faktem!

Nothing oszukało Apple. iMessage poza urządzeniami Apple

Wiadomości iMessage to bardzo wygodny czat, z którego przez lata korzystają użytkownicy Apple. Można na nim pisać ze wszystkich urządzeń producenta, które podłączone są do głównego konta. Nie ma więc znaczenia, czy prowadzisz konwersację przez iPhone, Apple Watch czy komputery z serii MacBook.

Przeczytaj także: Zamówił iPhone 15 Pro Max u Apple. Dostał podróbkę

iMessage od zwykłych SMS odróżnia się kolorem dymków – te, które trafiają na urządzenia Apple, mają kolor niebieski, natomiast wiadomości wysyłane na urządzenia z systemem Android (lub inny) charakteryzują się kolorem zielonym. Od lat w internecie istnieje ironiczny “konflikt” – obie strony wytykają sobie to, jaki ktoś posiada telefon. Teraz już nie będzie to takie łatwe, ponieważ Nothing oszukało Apple i stworzyło aplikację, która pozwala na komunikację iMessage bez posiadania iPhone.

Zielone dymki czatu oznaczają komuniakcję na linii Apple – urządzenie na innym systemie. Niebieskie dymki czatu oznaczają komuniakcję na linii Apple – Apple.

Większość funkcji jest już dostępna. Jak to działa?

Nothing to firma, która produkuje niecodziennie wyglądające smartfony. Producent chciał wnieść komunikację na wyższy poziom, dlatego też stworzył aplikację, która pozwala na wysyłanie i odbieranie wiadomości iMessage wysłanych na i z produktów Apple. Aplikacja nosi nazwę Nothing Chat i wspiera wszystkie funkcje iMessage.

Na ten moment aplikacja Nothing Chats działa na modelu Phone (2), czyli najnowszym smartfonie producenta. Oprogramowanie powstało przy współpracy z firmą Sunbird. Nowy komunikator zamienia zielone dymki czatu na niebieskie i oszukuje urządzenia Apple, które myślą, że komunikują się z innym sprzętem kalifornijskiego producenta, kiedy tak naprawdę po drugiej stronie znajduje się smartfon z Androidem! Obecnie aplikacja oferuje większość funkcji (wysyłanie i odbieranie pełnej jakości wideo i zdjęć, uczestnictwo w czatach grupowych, emotikony, reakcje, wiadomości głosowe czy nawet wyświetla trzy kropki, kiedy ktoś do nas pisze). Wkrótce dojdzie do tego odpowiadanie na konkretne wiadomości i dodawania do nich reakcji.

Jak zapewniają dostawcy aplikacji, wszelkie dane zapisywane są na pamięci telefonu, nie na zewnętrznej platformie, więc nie ma co obawiać sie o prywatność. Aby skorzystać z nowego chatu, należy nie tylko założyć konto Nothing, ale również zalogować się za pomocą Apple ID. Aplikacja loguje się na komputerze Mac, który w tym przypadku pełni rolę serwera. Dzięki temu iMessage na Androidzie jest możliwe, co oznacza, że Nothing oszukało Apple.

Pozostaje jednak pytanie, czy Nothing planuje rozszerzyć dystrybucję aplikacji na inne urządzenia?

Źródło: WCCFTech