Perfumy z pieprzem dla niej i dla niego

Sponsored Materiał zewnętrzny

Perfumy z pieprzem to pachnidła dla osób szukających oryginalności i niecodziennych nut zapachowych. Nuta pieprzu każdemu pachnidłu dodaje pikanterii, a także przedłuża trwałość zapachu. Po pieprz w różnych odmianach sięgają zarówno perfumy damskie, jak i męskie. W jakich popularnych zapachach można go odnaleźć?

Pieprz, jeden z ulubionych składników perfumiarzy

Pieprz znany jest przede wszystkim jako przyprawa kuchenna. W polskiej kuchni stosujemy go obficie. Sięgamy po niego, jeśli chcemy nadać daniom pikantności i podkreślić smak np. mięsa. Warto jednak pamiętać, że pieprz znajduje zastosowanie nie tylko w kuchni. Równie chętnie co kucharze sięgają po niego perfumiarze. Przyprawa tę wykorzystuje się przede wszystkim w jesienno – zimowych perfumach, jednak popularne są też pieprzne pachnidła o wiosennych nutach. Przykładem takich będą, chociażby Carolina Herrera 212 Sexy. Są one intrygującą kompozycją, która podkreśla powab, zmysłowość i uwodzicielską naturę kobiety. Nuty pieprzu wstępują w perfumach Carolina Herrera w nucie głowy, gdzie łączą się z bergamotką. Pozostałe aromaty wykorzystane przez amerykańską projektantkę do stworzenia tego niezwykłego zapachu to geranium, gardenia, sandałowiec, wanilia, piżmo i wata cukrowa.

Perfumy z pieprzem dla kobiet

Pieprzne wonie proponuje nie tylko Carolina Herrera, ale także Versace. W Crystal Noir pieprz pojawia się w nucie głowy wraz z imbirem i kardamonem. Pikantne aromaty połączone są z piwonią, gardenią, kwiatem pomarańczy, bursztynem, piżmem oraz drzewem sandałowym. Mieszanka jest niezwykle aromatyczna i rozgrzewająca, idealna na zimowe dni.

Pieprz w lżejszym wydaniu kobiety mogą znaleźć natomiast w zapachu Calvin Klein Obsession Intense for Women. Dzięki połączeniu go z lawendą, nutami cytrusów, liśćmi fiołka i szałwią pozycja od CK sprawdzi się nie tylko jako perfumy na wieczór, ale i na co dzień. Kuszą one subtelnością połączoną ze zmysłowością.

Perfumy z pieprzem dla mężczyzn

Pieprz jest częstym składnikiem w męskich pachnidłach. Jego aromat odnaleźć można m.in. w Yves Saint Laurent Opium Pour Homme. Są to orientalno – przyprawowe perfumy, które spodobają się zwolennikom głębokich i mocnych zapachów. Nuta pieprzu pojawia się w sercu pachnidła, gdzie towarzyszy imbirowi oraz geranium. Ostre aromaty w proporcji od YSL są niuansowane przez bazowe nuty cedru, słodkiej wanilii i paczuli.

Po pieprzowe aromaty lubi sięgać też Dior. Dla panów przygotował on niepokorny zapach Dior Sauvage. Powstał on w hołdzie dla dzikości męskiego serca, przygody i ryzyka. Pieprz wyczuwalny jest już po otwarciu flakonu. W drugiej kolejności w perfumach wyczuwa się kalabryjską bergamotkę, a następnie geranium, lawendę, wetywerię, paczulę. Dla złagodzenia pieprznych aromatów Dior zastosował szlachetną i surową bazę, którą stanowi cedr i labdanum.