Promocja na piwo. Gdzie najtaniej? Biedronka, Lidl, Kaufland

Zbliża się długi weekend. Sprawdźmy, gdzie pojawia się najlepsza promocja na piwo. Wygrywa Biedronka, Lidl, a może Kaufland?

Wszyscy lubimy promocje. Nic dziwnego, kto by chciał przepłacać, prawda? Normalna rzecz. Dlatego warto sprawdzać ofertę promocyjną w popularnych sieciach handlowych. Z racji tego, że długi weekend „za chwilę” się rozpoczyna, warto sprawdzić gdzie kupimy najtaniej złoty trunek, tak lubiany przez wiele osób. Kto ma lepszą ofertę? Biedronka, Lidl czy Kaufland? Sami zobaczcie!

Promocja na piwo w sieci Biedronka

Zacznijmy od Jeronimo Martins, czyli właściciela sieci Biedronka. W tym przypadku mamy możliwość zakupu piwa w butelkach bezzwrotnych wybranych marek, takich jak: Heineken, Carlsberg, Pilsner Urquell, Corona, Desperados, Somersby, Żywiec, Captain Jack, Hardmade, Łomża, Franziskaner oraz Karmi. Kupując 12 piw, drugie 12 dostajemy gratis! Oferta ta ważna jest tylko w sobotę, 13.08. Musimy mieć kartę Moja Biedronka (bądź aplikację), a takżę musimy kupić inne produkty za minimum 29 zł. Warto również zauważyć, że na jedną kartę możemy wykorzystać promocję tylko raz.

Promocja na piwo w Lidlu

Lidl również zachęca do zakupów, z tym, że mowa o piątku, 12 sierpnia. Musicie posiadać aplikację Lidl Plus, dzięki której możecie kupić piwo w ofercie 4+4. To oznacza, że wybierając osiem piw, zapłacicie za cztery. W tym przypadku nie ma określonej, konkretnych producentów. Jak widać na załączonym poniżej plakacie, można kupić zarówno Lecha, Książęce, Łomżę Heinekena czy Desperadosa. Oczywiście, to tylko kilka wybranych produktów. Mowa tylko i wyłącznie o tym, by wybrać piwa w butelce. Należy zauważyć, że kupon na piwa 4+4 w Lidlu ważny jest tylko raz, dlatego jedna osoba może jednorazowo skorzystać z oferty.

Promocja na piwo w Kauflandzie

Jeśli dobrze rozumiem ofertę gazetki, Kaufland przygotował kilka wariantów promocyjnych. Przykładowo, w sobotę 13.08 wybierając się do sklepu, możemy kupić piwo Żywiec w zestawie 12 puszek. Wtedy jedna puszka kosztuje 2,59 zł. Z kolei dziś, 11.08 możecie kupić w wariancie 5+5 piwo Zatecky Svetly Lezak lub Zatecky Cerny. Można mieszać dowolnie. Czyli, kupując pięć piw, kolejne pięć mamy gratis. W piątek podobna oferta dotyczy piwa bezalkoholowego Łomża, natomiast w sobotę, 13.08, Kaufland przygotował ofertę 10+10. Promocja dotyczy tylko piwa Kasztelan niepasteryzowanego. Tak, kupując dziesięć butelkowych piw Kasztelan, kolejne dziesięć ląduje w naszym koszyku gratisowo.

Oczywiście, nie chcę by ktokolwiek posądził mnie o propagowanie alkoholu, dlatego przypominam: 1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego. Sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem! Warto również odwiedzić stronę pijodpowiedzialnie.pl by dowiedzieć się więcej na temat świadomego spożywania alkoholu.