Popularna sieć sklepów chwali się wprowadzeniem bardzo ciekawej oferty promocyjnej. Super promocje w Lidlu od piątku 22.07. Będziecie mogli kupić między innymi pikowaną kołdrę, wielofunkcyjną poduszkę, a także szereg rozwiązań AGD i RTV. Sprawdźcie, co znalazło się w ofercie promocyjnej Lidla.

Jeśli interesuje Was to, jakie promocje w Lidlu pojawią się od piątku 22.07, czytajcie dalej. Przede wszystkim do sklepów trafi lekka, pikowana kołdra Livarno z powłoką Feran Ice, którą wyceniono na 29 zł za sztukę. Z kolei dzieciom możecie kupić pościele na kołdrę i poduszkę z motywami Batmana. Zestaw kosztuje 39 zł. Warto zwrócić uwagę również na poduszkę Livarno o wymiarach 20 x 140 cm, która kosztuje 24 zł. Świetnie sprawdzi się podczas leniwej, popołudniowej drzemki.

Super promocje w Lidlu od piątku 22.07. Warto sprawdzić.

W promocji znalazły się m.in.:

pikowana kołdra Livarno z powłoką Feran Ice , wspomagającą cyrkulację powietrza (29.00 zł/ 1 szt.),

, wspomagającą cyrkulację powietrza (29.00 zł/ 1 szt.), pościele na kołdrę i poduszkę, ozdobione motywami z Batmana i zapinane na zamek błyskawiczny (39.00 zł/ 1 zestaw),

i zapinane na zamek błyskawiczny (39.00 zł/ 1 zestaw), wielofunkcyjna poduszka Livarno o wymiarach 20 cm na 140 cm (24.00 zł/ 1 szt.),

o wymiarach 20 cm na 140 cm (24.00 zł/ 1 szt.), oczyszczacz powietrza marki Silvercrest (199.00 zł/ 1 zestaw),

(199.00 zł/ 1 zestaw), mop parowy Silvercrest , będący jednocześnie odkurzaczem (129.00/ 1 zestaw),

, będący jednocześnie odkurzaczem (129.00/ 1 zestaw), huśtawka „bocianie gniazdo” (99.00 zł/ 1 zestaw),

(99.00 zł/ 1 zestaw), automat do pieczenia chleba Silvercrest (179.00 zł/ 1 zestaw),

(179.00 zł/ 1 zestaw), akumulatorowa, oscylacyjna szczoteczka do zębów marki Nevadent (39.00 zł/ 1 zestaw),

(39.00 zł/ 1 zestaw), rotacyjna maszynka do golenia Silvercrest (69.00 zł/ 1 zestaw).

Super promocje w Lidlu od piątku 22.07 – oczyszczacz powietrza Silvercrest

W piątek, 22.07 w Lidlu pojawi się również oczyszczacz powietrza o mocy 30 W. Model ten posiada generator jonów, które wiążą kurz i niwelują jego działanie. Oczyszczacz powietrza Silvercrest posiada trzy filtry: wstępny, EPA oraz ten z węglem aktywnym, które zamontowano wewnątrz. Model ten posiada wskaźnik LED informujący o działaniu urządzenia. Oczyszczacz wyceniono na 199 zł.

Super promocje w Lidlu od piątku 22.07. Warto sprawdzić.

AGD i RTV w dobrych cenach w Lidlu od 22.07

Wybierając się w piątek do Lidla, będziecie mogli kupić mop parowy Silvercrest, który jest dodatkowo odkurzaczem. Sprzęt kosztujący 129 zł oferuje moc na poziomie 1500 W. Zbiornik mieszczący 350 mililitrów wody pozwala na oczyszczenie płyty ceramicznej, powierzchni szklanych, tapicerki czy nawet grilla.

Dodatkowo w piątkowej ofercie promocyjnej znalazł się automat do pieczenia chleba Silvercrest za 179 zł. Możemy za jego pomocą wybrać jeden z szesnastu programów pieczenia. Co ciekawe, model ten oferuje trzystopniową regulację zbrązowienia chleba. Maszyna ma moc wynoszącą 850 W.

Super promocje w Lidlu od piątku 22.07. Warto sprawdzić.

Promocje w Lidlu od piątku 22.07 obejmuje również szczoteczka do zębów Nevadent, która kosztuje 39 zł. Model ten dostępny jest dwóch kolorach: czarnym i białym oraz oferuje trzy tryby pracy. Panowie mogą również się zainteresować rotacyjną maszynką do golenia Silvercrest za 69 zł. Posiada nakładkę do stylizacji brody oraz bokobrodów.

Warto zauważyć, że produkty w ofercie promocyjnej będą dostępne do wyczerpania zapasów. Odsyłam również do strony sieci, gdzie możecie sprawdzić gazetki Lidl, w których umieszczono ciekawe promocje – również te spożywcze. Zachęcamy również do lektury innych naszych artykułów z kategorii nowe technologie.