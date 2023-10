W wielu przypadkach, a uwierzcie, jest ich bardzo dużo, nie potrzebujemy laptopa. Z kolei przeglądanie na co dzień filmików czy stron internetowych na ekranie smartfona jest trochę uciążliwe. Dlatego też na rynku pojawił się Huawei MatePad 11 2023. Swoją drogą, wydaje mi się, że tablety przeżywają swoją “drugą młodość”. Jest ich coraz więcej, a ludzie zaczynają coraz bardziej doceniać te urządzenia. Nasuwa się więc pytanie: czy taki model marki Huawei będzie dobrym pomocnikiem w pracy, nauce i podczas rozrywki?

Tablet Huawei MatePad 11 2023.

Producent twierdzi, że podobno jest to tablet wygodniejszy do pracy niż laptop. Zapewne w konkretnych sytuacjach tak. Z doświadczenia jednak wiem, że nie jest tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać. Szczególnie chodzi mi o te niewygodne klawiatury w formie etui, które z komfortową pracą mają niewiele wspólnego. Kto wie, może nowość Huawei jest inna? Trzeba się o tym kiedyś przekonać. Tak czy inaczej, parametry są naprawdę imponujące. Przede wszystkim mam na myśli ekran, który jest najważniejszym elementem tabletu. W tym przypadku jest to 11-calowy wyświetlacz oferujący rozdzielczość 2,5K (2560 x 1600), jasność na poziomie 480 nitów oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz.

Tablet Huawei MatePad 11 2023.

Czy tablet Huawei MatePad 11 2023 jest lepszy do pracy i zabawy niż laptop?

To zależy. Oczywiście, o graniu w popularne tytuły możecie zapomnieć. OK, chyba, że użyjecie NVIDIA GeForce NOW, ale to rozwiązanie wymaga bardzo szybkiego łącza i tak dalej, i tak dalej. Ale do pracy? W sumie, czemu nie. Ekran “na papierze” wygląda całkiem fajnie, do tego mamy etui z klawiaturą HUAWEI Smart Keyboard. Mamy więc do dyspozycji mniejszy odpowiednik lekkiego notebooka. Co ciekawe, (tak na marginesie w formie ciekawostki) tablet możemy wykorzystać jako dodatkową przestrzeń roboczą podłączając go do laptopa.

A co z pozostałymi elementami specyfikacji technicznej? Zacznijmy od procesora. W tym przypadku mamy do dyspozycji topowy chipset mobilny – Qualcomm Snapdragon 865. Do tego dochodzi 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci na nasze dane. Tablet został wyposażony w baterię o pojemności 7250 mAh. Ma ona pozwolić na odtwarzania filmów w rozdzielczości Full HD do 10 godzin lub do dziesięciu godzin przeglądania stron internetowych. Do zestawu dołączana jest ładowarka o mocy 22,5 W.

Oczywiście, mamy również do dyspozycji głośniki, aczkolwiek fani dobrego brzmienia zapewne wybiorą połączenie Bluetooth, by słuchać muzykę za pomocą słuchawek. Mamy również kamerę, która pozwoli na prowadzenie wideokonferencji. Co jeszcze? Najnowszy system łączności Wi-Fi 6. Niestety, o możliwości korzystania z eSIM nie znalazłem ani słowa. A szkoda, bo według mnie w przypadku rozwiązań biznesowych, taki moduł jest podstawą.

Tablet Huawei MatePad 11 2023.

Ile kosztuje tablet HUAWEI MatePad 11 2023?

Model ten dostępny jest od wczoraj przede wszystkim w salonach operatora sieci Plus oraz w sklepie internetowym Huawei. Cena? W przypadku wersji 128 GB pamięci wewnętrzne i 6 GB pamięci RAM tablet ten kosztuje 2299 zł. Warto dodać, że w zestawie otrzymujemy klawiaturę oraz rysik.