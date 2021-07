5 interesujących pomysłów na prezent dla żony

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Zbliżają się urodziny Twojej żony? Nie wiesz co podarować ukochanej z okazji rocznicy? A może nie masz pomysłu na prezent dla żony na Święta Bożego Narodzenia? Spokojnie, przeszukaliśmy cały Internet w poszukiwaniu idealnego prezentu dla Twojej drugiej połówki. Artykuł podzieliliśmy na okazje, abyś z łatwością mógł znaleźć prezent dla żony, którego szukasz.

Pomysł na prezent dla żony na urodziny – skąd czerpać inspirację?

Zastanawiasz się, skąd wziąć oryginalny pomysł na prezent dla żony? To wcale nie jest tak skomplikowane, jak Ci się wydaje! Poobserwuj swoją ukochaną przez jakiś czas, szczególnie podczas zakupów. Zobacz, na co zwraca uwagę, co jej się spodoba, o czym przebąkuje, że by się jej przydało. Musisz być nie tylko dobrym obserwatorem, ale i słuchaczem! Wiem, wiem, że u facetów z tym ciężko, ale możesz nam wierzyć, że zainwestowany wysiłek z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Jak widomo: szczęśliwa żona to szczęśliwy mąż! Przejdźmy jednak do meritum, bo chcielibyśmy zaprezentować Ci kilka pomysłów na prezenty dla żony, w razie gdybyś rzeczywiście niczego nie mógł wymyślić.

Geometryczny wazon kot jako prezent dla na urodziny

Oryginalny wazon to świetny pomysł na prezent dla żony, która uwielbia upiększać Wasze wnętrza. Ten nietypowy dodatek z pewnością jej się spodoba i będzie pasował do salonu. Możesz też dokupić do niego kwiaty, co by nie stał pusty w kącie. Taki zestaw z pewnością zyska uznanie Twojej żony. Pamiętaj jednak, aby od czasu do czasu kupić niewielki bukiecik, który jeszcze bardziej upiększy ten wyjątkowy gadżet w kształcie kota. Upominek w formie wazonu sprawdzi się także na Dzień Kobiet.

Prezent, który leczy, czyli mata do akupresury i terapii

Layzzzy® to jedyna tego rodzaju mata do akupresury dostępna na rynku. Ten oryginalny produkt powstał, aby zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających użytkowniczek i użytkowników. Mata wyposażona została w kolce, które naciskając na mięśnie, rozluźnią je. Wystarczy położyć się na macie i rozluźnić przez około 20-30 minut. Jesteśmy przekonani, że będzie to idealny prezent dla żony nie tylko dla tego, że przyniesie ulgę obolałym mięśniom, ale również zadba o poprawę krążenia krwi i ujędrnienie ciała. Z pewnością ponownie podbijesz jej serce takim gadżetem.

Rękawice kuchenne Kociary jako fajny upominek dla żony

Twoja żona ma bzika na punkcie inteligentnych i puszystych stworzeń, jakimi są koty? Świetnie się składa! Znaleźliśmy pomysły na prezent dla Kociary! Jeśli także lubi gotować, to spodobają jej się rękawice kuchenne z kotami w nadruku 3D. Wygląda to naprawdę super! Oprócz świetnego designu, chronią dłonie przez poparzeniami podczas korzystania z piekarnika. Kobiety lubią takie praktyczne prezenty!

8.5 Wynik

Czym się kierować wybierając prezent na rocznicę ślubu dla żony?

Rocznica ślubu to z pewnością ważne wydarzenie dla Twojej żony. Nie możesz o nim zapomnieć! Najlepiej już kilka tygodni wcześniej zacznij zastanawiać się, jaki kupić prezent dla żony na rocznicę, aby w pośpiechu na ostatnią chwilę nie popełnić gafy. Jeśli nie masz pomysłu, jaki podarunek wręczyć żonie z tej okazji, poniżej znajdziesz kilka inspiracji.

Masażer stóp na każdą okazję

Stopy to bardzo ważna część ciała, która niestety często jest zaniedbywana. A to błąd! Właśnie w tym miejscu znajduje się mnóstwo receptorów i zakończeń nerwowych, których masaż potrafi zdziałać cuda i znacząco poprawić nie tylko nastój! Warto więc, aby Twoja partnerka regularnie wykonywała masaż stóp dla poprawy krążenia oraz samopoczucia. Bo przecież zależy Ci, aby była zdrowa, wypoczęta i dobrym humorze. Doskonałym prezentem na rocznicę będzie w takim razie Masażer stóp. To zaawansowane technologicznie urządzenie pozwoli na regenerację dolnej partii ciała i ukoi obolałe stopy po całym dniu chodzenia. Masażer stóp pozwala na wybór jednego z 3 trybów masażu – według potrzeb, a do tego ma elegancki design. Twoja ukochana będzie zachwycona takim prezentem, a na jej twarzy zagości uśmiech!

Prezenty na każdą okazję, czyli dedykowane plakaty zdrapki

Słyszałeś o bucket list? To lista celów i marzeń, które chcemy spełnić w wyznaczonym czasie. Niektórzy robią własne listy np. lot balonem, nauka nurkowania, skok ze spadochronem, praktykowanie jogi, spróbowanie nietypowej potrawy, nauka języka obcego, odwiedzenie 100 krajów. Na szczęście Ty nie musisz robić takiej listy dla Twojej drugiej połówki. Możesz kupić gotowy plakat zdrapkę z niesamowitymi wyzwaniami i przeżyciami przygotowanymi specjalnie dla kobiet. Na plakacie znajduje się około 100 różnych propozycji na ciekawe spędzenie czasu oraz zadbanie o ciało, umysł, emocje i ducha. Przykładowe przeżycia: przeczytaj książkę z klasyki literatury, odezwij się do bliskiej osoby i powspominajcie miłe chwile, zacznij odkładać na oddzielnym koncie pieniądze na podróż, o której zawsze marzyłaś, opanuj kilka ćwiczeń oddechowych. Plakat Zdrapka to oryginalny pomysł na upominek dla kobiet.

Potrzebujesz więcej pomysłów na prezent dla żony?

Przeczytałeś cały artykuł i wciąż nie wiesz, jaki prezent dla ukochanej wybrać? Zajrzyj do Toys4Boys gdzie znajdziesz oryginalne prezenty na każdą okazję i na każdą kieszeń. Co więcej, zamówiony prezent będzie u Ciebie już na drugi dzień od złożenia zamówienia! To świetna opcja, jeśli zdarzy Ci się zapomnieć o ważnej okazji.