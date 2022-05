Acer zaprezentował nowe laptopy biznesowe TravelMate. Oprócz nowych parametrów mamy również dość wysokie… ceny.

Zanim jednak porozmawiamy o pieniądzach, sprawdźmy, co oferują nowe laptopy biznesowe TravelMate. Przede wszystkim mają cechować się cichymi klawiszami, większymi niż w poprzedniej edycji panelami dotykowymi oraz solidnymi obudowami. Co ciekawe, konstrukcja modeli TravelMate P4, TravelMate Spin P4 oraz TravelMate P2 jest tak zaprojektowana, by spełniać wymogi normy MIL-STD 810H. To oznacza, że nie musimy martwić się upadkami, wilgocią lub zalaniem wodą.

Acer wprowadza nowe laptopy biznesowe TravelMate 27

Każdy z modeli został wyposażony w kartę sieciową łączącą się z siecią za pomocą Wi-Fi 6. Opcjonalnie, możliwa jest również obsługa standardu LTE. Co jeszcze? Na przykład kamera na podczerwień oraz czytnik linii papilarnych, a więc możliwość logowania do systemu za pomocą Windows Hello. Producent zastosował również specjalną zaślepkę kamery, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie.

Komputery Acer, w zależności od wariantu, mogą posiadać procesory Intel Core i7 vPro 12-generacji lub AMD Ryzen 7 PRO. Nowe laptopy biznesowe TravelMate wyposażono w wyświetlacz IPS WUXGA (1920 x 1200 pikseli). Co ciekawe, producent wykorzystał w przypadku tych modeli nawet 37,7 % plastiku pochodzącego z recyklingu. Z kolei opakowanie w stu procentach pochodzi z recyklingu. To nie jedyna seria marki Acer, która cechuje się ochroną środowiska. Pisałem już o tym na łamach naszego portalu VeganStyle.pl.

Dostępność i cena

Na chwilę obecną poznaliśmy ceny w Euro. Najtańszy model z 16-calowym ekranem i procesorem AMD wyceniono na 949 Euro. Sprzęt będzie dostępny w sierpniu tego roku.