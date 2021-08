AI wzięło pod lupę 100-letnie portrety modelek. Efekt oszałamia!

Dzisiejsza technologia pozwala czynić rzeczy, o których nawet nie myśleliśmy kilkanaście lat temu. Sztuczna inteligencja coraz częściej pokazuje swoje możliwości, którymi możemy się zachwycać. Teraz do sieci trafiły portrety modelek, które mają ponad 100 lat! Zobaczcie, jak odświeżyło je AI!

AI odświeża portrety modelek sprzed ponad 100 lat

Na zdjęcia sprzed kilku dekad zawsze spoglądamy z zaciekawieniem. Chcemy zobaczyć, jak ludzie w tamtych czasach wyglądali, co nosili i jakie były kanony piękna. Restauracja zdjęć była bardzo czasochłonnym zajęciem. Do czasu, kiedy do tych celów zaczęto wykorzystywać sztuczną inteligencję i machine learning. Rozwój technologii wykorzystali twórcy kanału Mystery Scoop.

Na kanale Mystery Scoop w serwisie YouTube pojawił się materiał, który pokazuje możliwości sztucznej inteligencji. AI wykorzystano do odnowienia portretów modelek, które zostały wykonane ponad 100 lat temu! Sztuczna inteligencja poradziła sobie świetnie, dzięki czemu możemy zobaczyć, na co stać najnowsze rozwiązania techniki. Portrety modelek prezentują się cudownie!

Odnawianie zdjęć to nie wszystko

Projekt o nazwie Beauties of The Past Brought to Life przedstawia kanony piękna i urodę modelek ze zdjęć, które wykonano przed 100-laty. Do odnowienia zdjęć wykorzystano machine learning. Technologia ta wykorzystuje tysiące zdjęć znajdujących się w bazie danych, po czym dobiera kolory i cienie, tak aby odnawiane zdjęcie było, jak najbardziej naturalne.

Przeczytaj także: PornHub wykorzystuje SI do renowacji stuletnich filmów dla dorosłych

To jednak nie wszystko, bo jak możemy zobaczyć na filmiku, sztuczną inteligencję wykorzystano również do stworzenia animacji. Dzięki niej kobiety na zdjęciach po prostu ożywają! Sztuczna inteligencja jest też w stanie postarzać kobiety znajdujące się na fotografiach oraz zmieniać ich wygląd! Te piorunujące efekty możecie zobaczyć powyżej, a zdecydowanie jest na co patrzeć!

Możliwości sztucznej inteligencji zostały pokazane na filmie stworzonym przez kanał Mystery Scoop.

Film i zdjęcia: Mystery Scoop