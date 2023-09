Podczas Apple Event 2023 zobaczyliśmy przede wszystkim Apple Watch 9. Oczywiście, zaprezentowano również model Apple Watch Ultra 2. Dziś skupmy się na Watch 9 i SE, bo być może to właśnie nad nimi się zastanawiasz. Co nowego oferują? A może lepiej zdecydować się na poprzednika, czyli Apple Watch 8?

Apple Watch 8. Fot własne.

Pisałem już w relacji z Apple Event 2023, że wizualnie trochę się zawiodłem na zegarku. Dlaczego? Oczekiwałem po cichu, że Apple wprowadzi nowy design modelu Watch 9. Chodziło mi o płaskie krawędzie, przypominające te, które mamy w smartfonach. Niestety, nic takiego się nie stało, nadal mamy ten sam wygląd, jak w Watch 8. Tym razem Apple skupiło się bardziej na ekologii i podzespołach. Mamy więc zegarek neutralny węglowo. Marka chwali się, że opakowanie zegarka zostało wykonane w stu procentach z surowców bazujących na włóknach.

Apple Watch 9. Wybrane kombinacje kopert oraz pasków.

Co nowego oferuje Apple Watch 9?

Tak w skrócie – mamy wbudowaną funkcję Siri oraz nowość w postani gestu dwukrotnego stuknięcia. Dodatkowo klienci otrzymają o wiele jaśniejszy ekran w porównaniu do Apple Watch 8. Producent wprowadził także funkcję “Znajdowanie dokładne iPhone’a”. Mamy więc odnaleźć nasz smartfon w bardzo precyzyjny sposób. Czy są to funkcje, które faktycznie sprawiają, że warto wybrać ten model? Czy ja wiem. Najbardziej mnie kusi ta jasność ekranu. Fakt, w przypadku poprzednika – Apple Watch 8 już jest świetnie, ale zapewne test Apple Watch 9 pokaże mi, że może być jeszcze lepiej.

Nowość z Apple Event 2023. Smartwatch Apple Watch 9 różowy.

Nie zmieniła się bateria. Nadal będziecie musieli ładować zegarek średnio co jeden, maksymalnie półtora dnia. Trochę szkoda, bo konkurencja w tym przypadku wyprzedza Apple o lata świetlne. Podoba mi się natomiast ta funkcja obsługi smartwatcha bez potrzeby “klikania po ekranie”. Za pomocą gestów odbierzemy połączenie, zrobimy fotkę czy wstrzymamy odtwarzanie muzyki. Najgorszą opcją dla mnie będzie możliwość włączenia drzemki. Obawiam się tego, bo zapewne nauczyłbym się szybko ją uruchamiać, a to spowodowałoby problem ze wstawaniem na czas.

https://www.apple.com/newsroom/videos/apple-watch-s9-double-tap-gesture/large_2x.mp4 Zobacz, jak działa funkcja gestów. Materiał ze strony Apple.

Kolejna zmiana, która według mnie powinna być odbierana pozytywnie to zwiększona jasność. Tym razem mamy aż 2000 nitów, co stanowi wartość dwukrotnie wyższą niż w Apple Watch 8. Oczywiście, to przekłada się na komfort użytkowania smartwatcha w pełnym słońcu. Co ciekawe, po zmroku jasność zostanie zmniejszona aby nie przeszkadzać w odczycie informacji na ekranie. Pojawia się też Siri, która tym razem jest wbudowana w zegarek. Tą funkcję pomijam, gdyż nie ma polskiego języka, a więc to nas raczej nie interesuje.

Kolory Apple Watch 9.

Apple Watch SE

Tak naprawdę na temat modelu SE można napisać kilka zdań. Będzie dostępny od 22.09, jest neutralny węglowo, monitoruje nasz sen i inne funkcje życiowe. W skrócie, zmian praktycznie nie ma – jeśli chodzi o kwestie techniczne. Nowością będzie wprowadzane systemu watchOS 10, który ma wprowadzić kilka funkcji. Plus jest tylko taki, że jest on tysiąc złotych tańszy od Series 9. Oczywiście, jeśli mówimy o obu bazowych wersjach.

Zegarek ten jest dostępny w dwóch wariantach: 44 mm lub 40 mm. Koperta z aluminium, wyświetlacz 1000 nitów, wodoodporność, powiadomienia o stanie zdrowia, znajdowanie iPhone’a, bateria, która ma wystarczać na cały dzień.

Apple Watch SE.

Apple watchOS 10

Tak naprawdę, największą nowością, jaka została zaprezentowana podczas Apple Event 2023, oczywiście, mówiąc o smartwatchach, to system – watchOS 10. To on wprowadza najwięcej nowości do zegarków Apple. Użytkownicy dostaną między innymi nowy sposób przeglądania informacji. Nowością jest także tak zwany stos inteligentny, który wyświetla ważne widżety właśnie wtedy, kiedy będą potrzebne. Dostaniemy także nowe tarcze zegarka, możliwość łączenia się przez Bluetooth z miernikami mocy czy czujnikami w rowerach. A co do treningu rowerowego, będzie możliwość wyświetlania informacji na ekranie iPhone. Ot, taka nowość dla rowerzystów.

Apple watchOS 10 ma również zaoferować nowości w aplikacji Mapy, dzięki której piesze wędrówki mają być przyjemniejsze, cokolwiek to znaczy. Pojawią się punkty trasy w aplikacji Kompas, z kolei w innym programie – Ważność, będziemy mogli monitorować nasze zdrowie psychiczne. Fajną nowością będzie pomiar czasu spędzonego w świetle dziennym. A to za sprawą czujników światła otoczenia. Wiecie co to oznacza? Zegarek ma ograniczyć ryzyko rozwoju krótkowzroczności.

Nowa funkcja w aplikacji Kompas, która trafi do watchOS 10.

Apple Watch 9 czy Apple Watch SE? Który wybrać?

Zacznijmy od tego, że Apple Watch 9 to faktyczna nowość, w przeciwieństwie do modelu SE. Rzecz jasna, jest też droższy, ale to nic nowego – większa liczba funkcji, lepszy procesor i ekran “swoje muszą kosztować”. Który więc wybrać? Szczerze, jeśli możecie sobie pozwolić na Apple Watch 9 to nawet się nie zastanawiajcie nad innym wyborem.

Watch 9 jest dostępny w pięciu wersjach kolorystycznych. Najnowszy zegarek w przypadku koperty z aluminium (rozmiar 41 mm) startuje od 2249 zł za wersję GPS. Koperta w rozmiarze 45 mm została wyceniona na 2449 zł. Sugeruję jednak zakup wersji Cellular, gdyż zyskujemy wtedy o wiele więcej możliwości. I tak, koperta 41 mm to wydatek na poziomie 2749 zł, 45 mm to już koszt na poziomie 2949 zł. Stal nierdzewna to już wydatek rzędu 3899 zł za kopertę 41 mm, lub 4199 zł za 45 mm. Mamy natomiast “w serii” Cellular, a więc z wykorzystaniem eSIM będziemy mogli za pomocą Apple Watch dzwonić i ogólnie obsługiwać go bez konieczności posiadania przy sobie smartfonu.

Kolory Apple Watch 9.

Alternatywą jest wybór modelu poprzedniego, czyli Watch 8. Model ten z opcją Cellular to dziś wydatek rzędu 2499 zł za 41 mm lub 2699 zł za 45 mm. O ile nie będzie nam przeszkadzać posiadanie słabszej jasności ekranu (i tak rewelacyjnej) lub poprzedniego procesora (nie ma różnicy, serio). Wydaje mi się, że warto poczekać do premiery Apple Watch 9. Poprzednik, czyli “ósemka” powinien być nieco tańszy.

Jeśli te kwoty wydają się dla Was zbyt wysokie, a nadal chcielibyście posiadać Apple Watch, można zdecydować się na model SE. Bazowa opcja, a więc koperta 40 mm to koszt 1299 zł. Większa, 44 mm jest nieco droższa – 1499 zł. Opcja Cellular dla koperty 40 mm kosztuje 1599 zł. Odpowiednio, koperta 44 mm będzie o 200 zł droższa, więc wyceniono ją na 1799 zł.

Apple Watch SE Cellular.

Apple Watch z GPS czy Cellular?

Jeśli ja miałbym kupować Apple Watch to tylko z funkcją dzwonienia i wysyłania wiadomości. Sam GPS jest według mnie zbyt “okrojony”, jeśli chodzi o możliwości zegarka. Porównajmy więc ceny Apple Watch 8, Watch SE i Apple Watch 9. Mowa o wariantach z eSIM.

Apple Watch SE 40 mm – 1499 zł

Apple Watch SE 44 mm – 1799 zł

Apple Watch 8 41 mm – 2499 zł

Apple Watch 8 44 mm – 2699 zł

Apple Watch 9 41 mm – 2749 zł

Apple Watch 9 44 mm – 2949 zł

Różnica pomiędzy “ósemką” a “dziewiątką” to zaledwie 300 zł. Przy takiej kwocie jest wręcz “znikoma”. Dlatego też odpowiedź jest prosta – lepiej wybrać Apple Watch 9 niż 8. Z kolei pomiędzy SE, a 9 jest już o wiele większa różnica. Około 1200 zł względem tych wariantów sprawia, że trzeba się mocno zastanowić. Rzecz jasna, jeśli uważacie, że Apple Watch 9 jest za drogi, a chcielibyście tak czy inaczej posiadać smartwatch tej firmy, bo np. posiadacie iPhone, wybór jest prosty – sugeruję wybrać SE.