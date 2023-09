Za nami Apple Event 2023. Jak zawsze był to dla fanów nowych technologii emocjonujący wieczór. Zobaczyliśmy na żywo iPhone 15 oraz Apple Watch 9. Na tym nie koniec nowości, które zaprezentowano w Cupertino. Nasuwa się jednak pytanie: czy te wszystkie przecieki z fabryk nie psują nam, geekom całej zabawy związanej z premierą Apple?

Co by nie mówić, wiele osób z zainteresowaniem wyczekuje godziny 19:00 czasu polskiego, by zobaczyć nowości marki Apple. Czy warto było czekać w tym roku? A może np. poprzednie modele, takie jak iPhone 14 Pro Max wystarczą i nie ma sensu zmieniać ich na nowości? Oczywiście, to zależy od każdego z nas. Jest to indywidualna decyzja, która powinna być uzależniona od takich kwestii jak, rzecz jasna, budżet czy osobista potrzeba posiadania najnowszego produktu marki Apple.

Apple iPhone 15 zaprezentowany podczas Apple Event 2023.

Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że gigant z Cupertino potrafi “grać na emocjach”. Co by nie mówić – marketingowo to przedsiębiorstwo jest takim ekspertem, że wielu z nas potrafi przymknąć oko na minusy które przecież produkty Apple mają. Tak czy inaczej, oto nowości marki przedstawione dla tych, którzy nie oglądali Apple Event 2023.

Nowe smartfony i smartwatche zaprezentowane podczas Apple Event 2023. Poznaj Apple Watch 9

Zacznijmy od smartwatchy. Sam jestem użytkownikiem Apple Watch 8. Czy najnowsza generacja, czyli Apple Watch 9 przekonała mnie do tego by porzucić “ósemkę”? Tak szczerze… nie do końca. Wizualnie się zawiodłem. Liczyłem na wygląd zbliżony do smartfonów. Chodzi mi o ostre krawędzie. Wydaje mi się, że “dziewiątka” będzie obiektem westchnień kobiet, które lubują się w kolorze różowym. Z resztą, sami zobaczcie.

Nowość z Apple Event 2023. Smartwatch Apple Watch 9 różowy.

Marka chwali się, że nowy smartwatch – Apple Watch 9 będziemy mogli obsługiwać za pomocą gestów. Wystarczy ruch dłonią bądź palcami aby na przykład odbierać połączenie, zakończyć je lub uruchomić konkretną funkcję. Całkiem przydatny dodatek ale czy “amazing”? Fajnie wypada natomiast funkcja dla zapominalskich. Możemy poprosić Siri by przypomniała nam o tym, jakie tabletki musimy jeszcze wziąć. Kolejna rzecz o której warto powiedzieć to jasność. Ma ona wynosić nawet 2000 nitów. Jest to o dwa razy wyższa wartość niż w przypadku Apple Watch 8.

Najważniejsze informacje na temat Apple Watch 9.

Oczywiście, gigant musiał również wspominać o byciu eko. Jest to dziś… modne? Rzecz jasna, ważne ale wydaje mi się, że tak firmy usprawiedliwiają się “brakami” w opakowaniach. Warto też dodać, że skóra w paskach zostanie zastąpiona przez nowy materiał: FIneWoven. W tym przypadku dostajemy recyklingowe paski do zegarków. To akurat mi w ogóle nie przeszkadza. Szkoda tylko, że musimy my – jako klienci – płacić kosmiczne pieniądze za tą ekologię.

Ile będzie kosztował nowy Apple Watch 9? Amerykańskie ceny: model SE 249 USD, Series 9: 499 USD. Jak przekłada się to na polskie ceny? Model Apple Watch 9 będzie kosztował od 2249 zł. Z kolei wariant Apple Watch SE startuje od ceny 1299 zł.

Kolory Apple Watch 9. Kolory Apple Watch 9.

Apple Watch Ultra 2 – nowy flagowy smartwatch marki Apple

Wizualnie nowa generacja topowego zegarka Apple… nie zachwyca. Myślałem, że podczas Apple Event 2023 zostanę zaskoczony czymś nowym. A jednak, nowością jest oczywiście wprowadzony chipset S9. Co jeszcze? Przykładowo tryb nocny będzie aktywował się automatycznie aby przygasić ekran. Rzecz jasna sprzęt ten sprawdzi się, jeśli uprawiamy sport. Mam na myśli osoby, które nurkują lub jeżdżą rowerem. Niestety, bateria będzie taka sama dlatego Garmin może otwierać szampana.

Apple Watch Ultra 2 zaprezentowany podczas Apple Event 2023.

Ile będzie kosztował Apple Watch Ultra 2? Cena jest wysoka. Oczywiście, teraz mówimy o cenie amerykańskiej, która wynosi 799 USD. Polska cena? 4499 zł. I tu zaskoczenie, bo jest taniej niż w ubiegłym roku.

Apple Watch Ultra 2. Najważniejsze informacje.

Apple Event 2023. Oto iPhone 15!

Najnowszą zmianą względem poprzedniej edycji jest wprowadzenie tak zwanej dynamicznej wyspy, którą znamy z poprzedniego modelu – iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. Całe szczęście, że Apple zdecydowało się porzucić to brzydkie i starodawne wcięcie z wszystkich smartfonów. Mogę śmiało napisać: uff!

Apple iPhone 15 zaprezentowany podczas Apple Event 2023.

Kolejną nowością, o której warto napisać jest HDR, który ma oferować jasność na poziomie 1600 nitów, a w ekstremalnych sytuacjach nawet 2000 nitów. Jednak Apple zawsze zaskakiwało mnie w przypadku wyświetlacza. Warto również dodać, że najnowsze modele iPhone nie będą lakierowane. Jeśli wybierzemy obudowę różową – będzie ona cała wykonana w takim kolorze. Kolejna rzecz to wzmocnione szkło na ekranie, które ma przełożyć się na wiekszą odporność na uszkodzenia.

Apple iPhone 15 zaprezentowany podczas Apple Event 2023.

Oczywiście, przedstawiciele marki Apple bardzo długo opowiadali o aparatach. Mają być o wiele lepsze niż w poprzedniej edycji. Chodzi między innymi o aparat 48 MP, który ma przełożyć się na świetnej jakości zdjęcia. Ciekawostka – tryb portretowy będzie aktywowany automatycznie przez sztuczną inteligencję.

Informacje nt. aparatu w iPhone 15.

Firma pochwaliła się nowym chipsetem – Apple A16 Bionic. Oczywiście, jest szybszy i bardziej energooszczędny od poprzednika. Ma to przełożyć się na cały dzień pracy na baterii. Co ciekawe, ma on posiadać rdzenie neuronowe z obsługą sztucznej inteligencji. Mamy również ciekawą funkcję mikrofonu, która wycisza szumy pochodzące z zewnątrz. Ma to zwiększyć komfort rozmowy. Nowością jest także wprowadzenie sygnału ratunkowego w innych krajach. Teraz jest ich 14, a mają dołączyć kolejne.

Informacje nt. Apple iPhone 15 pokazane podczas Apple Event 2023.

Oczywiście, do najnowszej generacji produktów Apple trafi USB typu C. To już dawno przewidziało wielu dziennikarzy. Nic odkrywczego, ale tym samym przewodem naładujemy wszystkie urządzenia Apple. A jak wypadają cenowo smartfony Apple? Narazie mamy ceny z USA. Apple iPhone 15 kosztować będzie 799 USD za wersję 128 GB, natomiast iPhone 15 Plus 899 USD za wariant 128 GB. W przypadku polskich cen, wyglądają one następująco:

Polska cena iPhone 15 (6,1 cala):

128 GB – 4699 zł

256 GB – 5299 zł

512 GB – 6499 zł

Polska cena iPhone 15 Plus (6,7 cala):

128 GB – 5299 zł

256 GB – 5899 zł

512 GB – 7099 zł

Amerykańskie ceny Apple iPhone 15.

Apple Event 2023. Zobacz jak wygląda iPhone 15 Pro

Tytan. To materiał, jaki będzie wykorzystany podczas produkcji iPhone 15 Pro. Jest to materiał premium – bez dwóch zdań. Mówi o tym np. to, że Apple wykorzystuje ten sam stop, z którego korzysta NASA. Mam tylko nadzieję, że nie będzie się tak rysować jak materiał oferowany w iPhone 14 Pro. Oczywiście, dostaniemy cieńsze ramki wokół wyświetlacza. Jeśli chodzi o ekrany, nadal są to matryce 6,1 oraz 6,7 cala.

Rozmiary ekranów w iPhone 15 Pro.

Kolejny przeciek, który się potwierdził to zastąpienie klasycznego przycisku do zmiany trybu głośności na nowy odpowiednik. I bardzo dobrze. Teraz przycisk na boku obudowy będzie dawał nam wiele więcej możliwości. Będziemy mogli samodzielnie przypisać mu konkretną funkcję. Warto także dodać, że Apple rezygnuje z koloru złotego. Zastąpi go kolor tytanowy. Nowością w modelach Pro będzie także procesor A17 Pro. Szybciej, wydajniej, bardziej energooszczędne. Czyli tak, jak każdego roku.

Tak wygląda nowy iPhone 15 Pro zaprezentowany podczas Apple Event 2023.

Zdecydowanie nowy procesor – A17 Pro będzie wyprzedzał konkurencje o lata świetlne. Tak jest każdego roku. Względem poprzednika najnowszy chipset jest o 10% szybszy. Pod względem technologii, na pewno model Pro będzie o wiele szybszy od 15-tki. Dlaczego tak uważam? Przykładowo, USB Typu C ma oferować prędkość przesyłu danych na poziomie 10 Gbps! Kolejna mega ciekawa rzecz to tak zwany sprzętowy ray-tracing. Co to takiego? Odsyłam do tego artykułu. W skrócie, wydajność w grach ma być aż cztery razy większa niż w przypadku chipsetu A16, który co prawda oferował ray-tracing, ale software’owy. Będzie to więc bardzo wydajny smartfon do gier.

Wersje kolorystyczne Apple iPhone 15 Pro. Zrzut ekranu z Apple Event 2023.

Klasycznie, nowy iPhone będzie posiadał lepszy aparat niż poprzednik. Za każdym razem jest świetnie, dlatego i tym razem na pewno uzyskamy topową jakość fotek – zarówno robionych w nocy, jak i w dzień. Z resztą, za pomocą iPhone’ów można nagrywać materiały, które wcale nie odbiegają jakością od profesjonalnych produkcji. Co zyska nowy właściciel iPhone 15 Pro? Oczywiście, więcej światła w obiektywach oraz lepszą rozdzielczość. Tryb nocny ma być jeszcze lepszy niż w poprzednim modelu. Zyskamy również pięciokrotny zoom optyczny.

Aparaty w Apple iPhone 15 Pro.

Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje na temat modelu Apple iPhone 15 Pro. Zobaczcie. A ceny? Apple iPhone 15 Pro z magazynem o pojemności 128 GB kosztuje 999 USD. Jeśli interesuje Was iPhone 15 Pro Max, musicie przygotować 1199 USD za wariant 256 GB. Mówimy o cenach z USA. Sprzęt będzie dostępny od 22 września.

Polski cennik iPhone 15 Pro (6,1 cala)

128 GB – 5999 zł

256 GB – 6599 zł

512 GB – 7788 zł

1 TB – 8999 zł

Polskie ceny iPhone 15 Pro Max (6,7 cala)

256 GB – 7199 zł

512 GB – 8399 zł

1 TB – 9599 zł