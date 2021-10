Awaria Facebooka! Facebook nie działa, Messenger i Instagram również

Użytkownicy najpopularniejszej platformy społecznościowej od godziny 17 czasu polskiego problem z zalogowaniem się. Dotyczy to również innych portali należących do Marka Zuckerberga. Jak pokazuje Downdetector, awaria Facebooka to jedno. Messenger i Instagram również. Facebook nie działa także na urządzeniach mobilnych. Problem dotyczy także komunikatora WhatsApp.

Awaria Facebooka! Messenger i Instagram również nie działają

Próbując włączyć witrynę Instagram.com widzimy napis „Nie można otworzyć strony”. Od czasu do czasu pojawia się również błąd 50xx. Jak wygląda awaria Facebooka? Strona ładuje się w nieskończoność. Nie wiadomo obecnie tak naprawdę czemu pojawił się błąd. Messenger nie odpowiada za pośrednictwem smartfonów (iOS). Problem pojawia się również próbując uruchomić komunikator za pomocą przeglądarki. Z racji tego, że są to naprawdę ogromne portale, mamy do czynienia z poważnymi utrudnieniami dotyczącymi komunikacji pomiędzy użytkownikami. Czas wrócić do SMS-ów.

Facebook nie działa. Whastapp także

Analizując witrynę Downdetector możemy zauważyć, że problem dotyczy całej Polski. Z racji tego, że WhatsApp również należy do „rodziny” Marka Zuckerberga, jemu także się „oberwało. Widać to na mapach, co przedstawia poniższy zrzut ekranowy.

Niestety, na chwilę obecną nie wiadomo dlaczego Facebook nie działa. Najwidoczniej problemem jest jakaś duża awaria serwerów, skoro Messenger, Instagram i Whastapp nie działają. Kiedy zostanie przywrócone połączenie? Tego niestety nie wiadomo. Najwidoczniej mamy obecnie chwilę „odpoczynku” od portali społecznościowych. Warto przy okazji zauważyć, jak mocno Zuckerberg ze swoimi serwisami „uzależnił” nas od siebie. Jeśli przestają działać, wiele osób traci nagle możliwość komunikacji z wieloma znajomymi.

Nie działa Facebook, Messenger, Instagram i Whatsapp

Pamiętajmy, że „świat się nie kończy”. Mamy alternatywy w postaci SMS-ów czy iMessage (iOS). Zapewne problem zostanie naprawiony lada moment. Nie jest to również pierwsza taka „wpadka” dotycząca problemów technicznych. Awaria Facebooka „pojawiała się” już wielokrotnie i zawsze po chwili wszystko wracało do normy. Miejmy nadzieję, że tak też będzie i tym razem. Kiedy portale znów będą działać? Tego niestety nie wiemy.