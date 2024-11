Bespoke AI Laundry Combo. Pompa ciepła w pralko-suszarce?!

Czegoś takiego jeszcze nie widziałem i Ty zapewne też nie. Mowa o Samsung Bespoke AI Laundry Combo. To innowacyjna, jak producent sugeruje, pralko-suszarka, która została wyposażona w pompę ciepła. Atuty takiego rozwiązania? Sprzęt jest przede wszystkim energooszczędny. Nie sposób nie wspomnieć o wprowadzeniu do urządzenia sztucznej inteligencji oraz 7-calowego wyświetlacza.

Fajnie byłoby wyciągać pranie, które jest już suche, prawda? Oczywiście, można kupić suszarkę, jednak jest to sprzęt rozmiarowo podobny do pralki, a nie każdy pozwoli sobie na ulokowanie tak dużych urządzeń w łazience, prawda? Samsung oferuje urządzenie typu „dwa w jednym”. Bespoke AI Laundry Combo jest to pralko-suszarka, która nie zajmuje dużo miejsca, a oferuje zarówno pranie, jak i suszenie. Zresztą, sama nazwa o tym mówi. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jakie rozwiązania i technologie zastosował producent. Sprzęt powinien sprawdzić się równie dobrze jako pralka i suszarka, jednak zamiast dwóch urządzeń, mamy jedno. Jest więc pierwszy atut: oszczędność miejsca.

Urządzenia gospodarstwa domowego wyposażone w unikalne funkcje sztucznej inteligencji cieszą się aktualnie ogromną popularnością konsumentów. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy teraz naszą nową pralko-suszarkę Bespoke AI Laundry Combo™ zaoferować mieszkańcom Polski. Mamy nadzieję, że dzięki temu urządzeniu wyposażonemu w pompę ciepła, codzienne pranie będzie dla nich nie tylko wygodniejsze, ale też szybsze i energooszczędne. Neil Rochell, Smart Appliances Manager for Digital Appliances Business w Samsung Electronics.

Samsung Bespoke AI Laundry Combo. Dwa urządzenia w jednym.

Marka chwali się, że sprzęt ten wyznacza nowy standard efektywności prania. W jaki sposób? Wykorzystuje tym celu zaawansowany system z wieloma czujnikami, które mają za zadanie zoptymalizować pranie i suszenie. W skrócie, nie musimy wybierać ręcznie poszczególnych ustawień dla każdego cyklu. Urządzenie wykrywa wagę prania, dozuje odpowiednią ilość wody i detergentu. Mało tego, potrafi rozróżnić tkaniny i sprawdzić ich stopień zabrudzenia. Wszystko po to, by dobrać najlepszy czas prania oraz ilość wspomnianego detergentu. Po zakończonym praniu sprzęt dostosowuje proces suszenia analizując wagę i rodzaj wsadu, dzięki czemu zyskujemy nie tylko czyste, ale i suche rzeczy. Jak widać, pranie za sprawą funkcji AI Wash & Dry staje się spersonalizowane.

Nowe urządzenie marki Samsung z wysoką efektywnością energetyczną

Nowoczesne rozwiązania, automatyzacja procesów prania i suszenia – to wszystko brzmi fajnie, ale wszyscy dobrze wiemy jak drogi jest prąd. Szczególnie w naszym kraju. Co nam więc po tym, że pralko-suszarka będzie potrafiła „zrobić cuda” z brudnymi ubraniami, kiedy zapłacimy za tą „przyjemność” krocie? A jednak, Samsung Bespoke AI Laundry Combo cechuje się nie tylko nowoczesnymi funkcjami, lecz również wysoką efektywnością energetyczną. Już wyjaśniam.

Producent chwali się, że zużycie energii w cyklu prania może być o 20% niższe od progu kryterium klasyfikacji do klasy A. Jeśli chodzi o cykl prania i suszenia, sprzęt mieści się w tej klasie. Mówimy więc o bardzo energooszczędnym urządzeniu. Jak to możliwe? Wszystko za sprawą zaawansowanej technologii suszenia z wykorzystaniem pompy ciepła. Sprzęt suszy ubrania szybko, delikatnie i skutecznie w niskich temperaturach. Pompa ciepła w sposób ciągły recyrkuluje tę samą objętość powietrza osuszając je i podgrzewając wykorzystując w tym celu wymiennik ciepła. Dzięki temu operacja ta trwa nawet o 60% krócej, a zużycie energii ma być mniejsze nawet o 75%. Oczywiście, wszystko zależy od zawartości wsadu, ale takie wyniki są możliwe do osiągnięcia.

Nowoczesne technologie w Bespoke AI Laundry Combo

Pozostańmy na chwilę przy oszczędności energii, bowiem Samsung chwali się również tym, że gdy włączymy tryb AI Energy z wykorzystaniem aplikacji SmartThings, zużycie prądu może być jeszcze mniejsze w przypadku prania i suszenia. Wszystko dlatego, że sprzęt wykorzystuje uczenie maszynowe i zapamiętuje nasze nawyki. Mało tego, może rekomendować cykle w oparciu o okresowe i sezonowe potrzeby. Kiedy pranie się zakończy, otrzymujemy raport o zużyciu energii i wody. Oczywiście, możemy go również sprawdzić na 7-calowym wyświetlaczu LCD, który ulokowano w urządzeniu.

Jeśli jesteście zainteresowani szczegółami na temat rozwiązań Samsung, sugeruję odwiedzić podstronę Bespoke Laundry. A ile to kosztuje? Jeśli dobrze analizuję, takie urządzenie zostało wycenione na około dziesięć tysięcy złotych. Warto sprawdzić również inne nasze artykuły opisujące sprzęt AGD i RTV.