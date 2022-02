Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Buty sportowe na stałe wpisały się w codzienny męski styl, a wiosną są najlepszym uzupełnieniem casualowego ubioru. Jakie wybrać w tym sezonie? Z czym je nosić, by wyglądać modnie? Sprawdź i zainspiruj się!

Modne buty sportowe męskie – jakie wybrać na wiosnę?

Odkąd moda sportowa stała się nieodłączną częścią streetwearu, wygodne sneakersy to nasz must have. Buty sportowe męskie dominują w trendach nie tylko na ulicach światowych metropolii, ale też na wybiegach największych domów mody. Nic dziwnego, trudno o bardziej komfortowe obuwie pasujące do tak wielu stylizacji! Ale jakie modele będą najmodniejsze wiosną? Przede wszystkim w mocnych kolorach, jak czerwień, zieleń czy intensywny niebieski. Sneakersy w tych odcieniach pojawiły się między innymi w nowej kolekcji Lacoste. Ciekawą propozycją na cieplejsze dni są też modele retro inspirowane obuwiem sportowym z lat 70. czy 80., oraz takie kultowe klasyki, jak adidas Superstar czy Nike Air Jordan. Te i inne buty sportowe męskie znajdziesz na Domodi.pl. A z czym je nosić?

Jak nosić męskie buty sportowe wiosną? Nie tylko na sportowo

Modne sneakersy męskie wiosną nosimy nie tylko do dresu. Coraz częściej dodajemy je do stylizacji casualowych, a nawet przełamujemy nimi oficjalny charakter biznesowego ubioru. Wszystko dla wygody? Nie tylko. Buty sportowe dodają męskim stylizacjom nonszalancji i nowoczesnego, miejskiego looku. Z jakimi elementami wiosennej garderoby współgrają najlepiej?

Buty sportowe męskie + jeans – sprawdzone połączenie idealne na co dzień

Jeans i sneakersy to połączenie, które nigdy nie wychodzi z mody i świetnie sprawdza się na co dzień. Nie musisz zastanawiać się, czy buty sportowe pasują do ulubionych jeansów. Pasują na pewno! Doskonale odnajdują się też w zestawach z jeansową kurtką czy skórzaną ramoneską. Pod spód możesz włożyć t-shirt, bluzę z kapturem albo cienki sweter lub golf.

Wiosenne stylizacje męskie w duchu smart casual, czyli buty sportowe do marynarki

Chociaż wiosną elegancja wraca do łask, zasady dress code’u w wielu miejscach pracy stają się coraz bardziej swobodne. Jeśli nie pracujesz w banku czy urzędzie i możesz pozwolić sobie na nieco luźniejszy strój do pracy, zainwestuj w modne buty sportowe o prostym, klasycznym, minimalistycznym fasonie. Takie sneakersy, najlepiej w uniwersalnym kolorze, jak brąz, czerń, granat, beż czy szarość, będą dobrym dodatkiem do spodni typu chinos, koszul w kratę czy sportowych marynarek.

Sportowe stylizacje wiosenne z męskimi sneakersami. Do jakich ubrań nosić je na co dzień?

Sportowe buty męskie możemy wykorzystać również w codziennych stylizacjach na luzie. Sneakersy i dres to uniwersalna baza, którą wystylizujesz na różne sposoby. W chłodniejszy dzień przyda się puchowy bezrękawnik i ciepła czapka beanie, w słoneczny postaw na czapkę z daszkiem, t-shirt i spodnie typu jogger. Możesz też dodać klasyczny trencz na kontrast do sportowej stylizacji. Takie zestawy z męskim obuwiem sportowym są nie tylko praktyczne i wygodne, ale też bardzo modne!

