Znany celebryta montuje kojec dla psa w mieszkaniu. Dziwne.

Albo ja jestem zacofany, albo nie rozumiem świata. Tak czy inaczej, przeglądając dziś profile na Instagramie pojawiło się story, w którym znany celebryta chwali się nowym zwierzakiem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że zamówił kojec dla psa w mieszkaniu.

Żeby nie wyjść na dziwaka, zadzwoniłem do kilku weterynarzy aby zapytać czy faktycznie ludzie kupują do mieszkań kojce dla psów. Osobiście wydaje mi się to bardzo dziwne, bo już samo przebywanie w mieszkaniu będzie dla zwierzaka w pewnym stopniu ograniczeniem wolności. Jeden z weterynarzy zasugerował, że stosuje się takie rzeczy, gdy człowiek nie radzi sobie ze zwierzęciem. Uważam, że zamiast instalować kojec dla psa i to jeszcze w mieszkaniu, należy nauczyć zwierzaka tego, by nie niszczył wnętrz, kiedy zostaje sam. Chyba to nie takie trudne.

Rzecz jasna, wspomniany celebryta, a mowa o Krzysztofie Świst, który był uczestnikiem trzeciej edycji show Hotel Paradise, ma prawo do podejmowania takich decyzji. Wydaje mi się jednak, że to bardzo słabe podejście, skoro dzień po tym, jak „przywiózł” psa do domu, już chwali się zakupem kojca. I to w mieszkaniu! Lepszą opcją byłyby lekcje ze zwierzakiem, by ten nie niszczył wnętrza. Tak, analizując „story” Krzysztofa widzimy, że pies, który został na 1,5h sam, trochę pogryzł jakąś roślinę. No cóż, poznaje otoczenie i zapewne stresował się tym, że jest sam, prawda?

Jeśli dla kogoś unikaniem „demolki” w mieszkaniu będzie zamykanie psa w kojcu, nie wróżę długiej i owocnej „przyjaźni” ze zwierzęciem. Decydując się na psa, kota czy dowolne inne zwierzę, musimy mieć świadomość obowiązków. To nie zabawka. Rzecz jasna, nie uważam, że Krzysztof będzie źle traktował psa – absolutnie! Na pewno doskonale przemyślał sprawę związaną z pozyskaniem zwierzaka. Po prostu dla mnie kojec dla psa w mieszkaniu jest czymś dziwnym. Wybaczcie, ale nie potrafię sobie tego wyobrazić. Aż musiałem o tym napisać.