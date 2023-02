Jeśli zastanawialiście się nad zakupem nowej konsoli i akurat padło właśnie na tę od Microsoftu, to lepiej się śpieszcie, ponieważ zarówno cena Xbox Series X, jak i Series S idzie w górę. Pierwsze podwyżki zaobserwowano w Japonii!

Microsoft idzie śladem konkurencji?

W tamtym roku Sony zapowiedziało, że podnosi ceny konsol PlayStation 5 i PlayStation 5 Digital. Microsoft na tę informację odpowiedział uspokajająco, zapewniając, że gigant z Redmond nie postanowił zwiększyć ceny za swoje konsole. I tak też się stało, pomimo rosnącej inflacji oraz wyższych kosztów produkcji, cena Xbox Series X i Series S pozostawała bez zmian.

Przeczytaj także: Discord na PS5 już wkrótce! Kiedy?

Niestety, wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, ponieważ okazuje się, że Microsoft planuję podwyżkę cen swoich konsol. Cena Xbox Series X/S poszła w górę i pierwsze podwyżki zaobserwowano w Japonii. Czy zmiany dosięgną również innych rynków?

Ceny konsol Microsoftu będą droższe w Japonii

Cena Xbox Series X i Series S idzie w górę w Japonii

Jak podał serwis VGChartz, z dniem 17 lutego 2023 roku, ceny nowych konsol Microsoftu będą wyższe o 500 jenów. Mówimy tutaj o podwyższcie o ok. 170 złotych netto. Ciekawe jednak jest to, że japońscy przedstawiciele Microsoftu tłumaczą tę decyzję wnikliwą analizą rynku.

Wpływ na podwyższenie cen dwóch konsol giganta z Redmond jest niestabilna wartość jena. Czy podwyżki w Japonii są zwiastunem tego, co wkrótce stanie się na pozostałych rynkach? Jeśli więc zastanawialiście się nad kupnem, któregoś z nowych Xboxów, to lepiej zrobić to teraz!

Cena Xbox Series X/S idzie w górę! Pierwsze podwyżki

Źródło: VGChartz