Choć polski i ukraiński są podobne, czasem potrzeba tłumaczenia

Ukraińskie słowo „ЧУТИ” i polskie „czuć” tylko brzmią podobnie! To pierwsze znaczy „słuchać”! Nie powiedź komuś, że „wciska Ci kit”, bo na Ukrainie „kit”, to „kot”. Kiedy chcesz pożalić się i mówisz np. „mam marny żywot” weź pod uwagę, że polski „żywot” i „ЖИВІТ” mają odmienne znaczenie, tuż za naszą granicą znaczy to „brzuch”. Uważaj na słowa, bo choć polski i ukraiński są podobne, to dwa różne języki! Dlatego w takich przypadkach potrzebne są tłumaczenia.

Tłumaczenia ukraińskiego

Język ukraiński – yкраїнська мова, ukraińska mowa – należy do języków wschodniosłowiańskich, wywodzi się z prasłowiańskiego (wspólny prajęzyk Słowian). Używany jest głównie na Ukrainie, ale usłyszymy go także w Rosji, Mołdawii czy na Białorusi. Posługują się nim również Ukraińcy mieszkający w Polsce, Kanadzie i USA. Szacuje się, że ma od 41 do 45 mln użytkowników.

Historia tego języka sięga XII i XIII wieku, kiedy to pojawiają się jego pierwsze ślady w tekstach staro-cerkiewno-słowiańskich. Współcześnie nam znany ukraiński literacki narodził się dopiero na przełomie XVIII-XIX wieku. Przełomowym momentem na kartach historii tego języka była „Eneida” Iwana Kotlarewskiego – po raz pierwszy wprowadzono żywy język ludowy (dialekt połtawski) do literatury.

– Ukraina to nie tylko nasz sąsiad. Migracja ludności za pracą, edukacja i interesy odciskają swoje piętno na branży – podkreśla tłumacz polsko-ukraiński z biura tłumaczeń SuperTłumacz, które ma w swojej ofercie tłumaczenia z polskiego na ukraiński. – Osoby prywatne i firmy często potrzebują wsparcia przy przekładach dokumentów prawnych, certyfikatów dotyczących znajomości języka czy tych potwierdzających uprawnienia zawodowe – dodaje.

Tłumaczenia ukraińsko-polskie: polonizmy i ukrainizmy

Historia i geografia wpłynęły na ukraiński – wykazuje on podobieństwo do innych języków wschodniosłowiańskich. Największe pokrewieństwo ma z białoruskim, mniejsze z rosyjskim. Na poziomie słownictwa widać wpływ naszego języka ojczystego.

Ukraiński czerpał z polskiego od dawien dawna. Pierwsze zapożyczenia miały miejsce już przed unią lubelską – zaczerpnięto poprzez polski z czeskiego, niemieckiego i łaciny terminologię administracyjną i techniczną. Historia odnotowała jeszcze dwie fale takich pożyczek językowych – na przełomie 1570 i 1720 roku oraz w XIX i XX wieku.

Typowym zapożyczeniem jest ukraińskie słowo „хлопець”, które pochodzi od polskiego wyrazu „chłopiec”. W polskim można znaleźć ukrainizmy, np. „hultaj”, „kniaź”, „krynica”, „portki”, „manowce” czy „wiedźma”.

Tłumaczenie z ukraińskiego na polski – uwaga: dialekty!

Wiedziałeś, że język ukraiński ma aż trzy zespoły dialektów? Są tu te północne, południowo-wschodnie i południowo-zachodnie. Na przykład do tej pierwszej grupy zaliczamy gwary wschodniopoleskie, środkowopoleskie, a także zachodniopoleskie i podlaskie. Mało tego, dialekty rusińskie są czasem traktowane jako odrębny język!

Należy o nich pamiętać przy tłumaczeniach ukraińsko-polskich. Dlaczego są tak ważne? Chodzi o szczegóły! Weźmy na przykład wspomniany przez nas wcześniej język podlaski, znany także jako język chachłacki czy ukraińskie gwary podlaskie. Różni się od ukraińskiego na poziomie fonetyki i morfologii. Są tu widoczne silne wpływy polskiego oraz białoruskiego i rosyjskiego.

Tłumaczenia na język ukraiński – alfabet ukraiński

– Kolejną przeszkodą może być pismo i alfabet. Użytkownicy ukraińskiego posługują się alfabetem ukraińskim, bądź tak zwaną łacinką ukraińską. Często ktoś całkiem dobrze radzi sobie z podstawową komunikacją, gorzej z zapisem słów – dodaje pracownik biura tłumaczeniowego.

Alfabet ukraiński opiera się na cyrylicy, jest wariacją grażdanki przystosowaną do zapisu tego języka. Współczesna forma pojawiła się w XIX wieku. Widać tu podobieństwo do rosyjskiego, ale nie należy ich mylić – warto zwrócić uwagę, że nie ma tu, chociażby znaku twardego „Ъ” („ъ”) czy litery „Э” („э”)! Składa się z 33 liter / znaków. Ważną rolę odgrywa tu jeszcze apostrof i są cztery dwuznaki: „ДЗ” („дз”), „ДЖ” („дж”), „ЬО” („ьо”) i „ЙО” („йо”).

