Co począć, jeśli twój puls zwolnił? Garść porad

Znaczenia dobrego (zdrowego) pulsu nie musimy nikomu chyba tłumaczyć. Układ krążenia jest jednym z najbardziej kluczowych elementów funkcjonowania naszego organizmu i jeśli w porę nie wykryje się kłopotów z nim, konsekwencje mogą być bardzo przykre w skutkach. Dlatego tak istotne jest odpowiednie reagowanie i regularne kontrole. Co począć, jeśli twój puls zwolnił? Przedstawiamy garść porad.

Znamy wiele powodów, przez które występować może obniżone tętno. Niektóre z nich mogą okazać się być bardzo poważnymi schorzeniami, a inne mniej poważnymi kłopotami. Żadnego z nich nie można ignorować, a niski puls powinien stać się pierwszym z objawów, jakie zgłaszamy lekarzowi. Dopiero ten będzie w stanie skierować pacjenta z takimi objawami na dalsze badania, z których wyniknąć może diagnoza.

Prawidłowy puls — czyli o normach

Podstawową metodą sprawdzania pulsu jest przyłożenie palców do tętnicy w mało otłuszczonym miejscu ciała. Najczęściej wykorzystuje się do tego tętnicę szyjną lub tętnicę promieniową. W powszechnym rozumieniu tętno jest utożsamiane z aktywnością serca, a wręcz stanowi jej synonim, lecz to bardzo duży skrót myślowy. Powinno raczej przyjmować się teorię, że częstość skurczów mięśnia sercowego, a więc popularnie rozumianych uderzeń, to zaledwie jeden z elementów wpływających na tętno. Innym z nich jest na przykład elastyczność ścian tętnic.

Podczas pomiaru powinniśmy uzbroić się w zegarek i przez minutę liczyć drgania tętnicy. Robi się to, przykładając palce do miejsca, w którym znajduje się naczynie krwionośne i lekko naciskając. Prawidłowy wynik powinien wynieść między 60 a 100 uderzeń w przeciągu 60 sekund. Jest to norma obowiązująca dla dorosłej, zdrowej osoby. W przypadku dzieci, osób z naturalną bradykardią (obniżoną czynnością serca), czy osób wyczynowo uprawiających sporty, granice mogą się przesuwać.

Uczulamy, że jeden pomiar może nie być miarodajny. Dlatego zalecamy też wykonanie go przynajmniej kilka razy, żeby upewnić się, czy podejrzenia są zasadne.

Przyczyny wolnego pulsu

Jak już wspomnieliśmy, obniżone tętno może wiązać się z wieloma wariantami zaburzeń o różnym stopniu powagi. Pozwolimy sobie wymienić te najczęściej występujące:

zaburzenia gospodarki hormonalnej związane z np. niedoczynnością tarczycy (tutaj pojawia się też apatia, zaparcia, przybieranie na wadze);

bradyarytmie;

bloki w mięśniu sercowym lub układzie krwionośnym;

zatrucia organizmu;

choroba niedokrwienna serca (często występuje u osób starszych i w parze z podniesionym ciśnieniem).

Niektóre z leków przyjmowanych regularnie mogą również mieć taki wpływ na serce. Środki stosowane przy nadciśnieniu tętniczym obniżają ciśnienie tętnicze, ale jednocześnie często wywołują uboczny skutek w postaci słabego tętna i wolniejszej akcji serca.

Dlatego też tak bardzo zalecamy regularne kontrole i pomiary, szczególnie w przypadkach, gdy pacjent ma stwierdzone inne problemy z sercem, hormonami lub układem krwionośnym w ogóle. Może okazać się, że niski wynik pomiaru domowego nie był groźny dla życia lub zdrowia, co jest oczywiście najlepszym zestawem wieści, jakie przekaże lekarz. Nie powinno się jednak ignorować żadnych przesłanek, że coś może być nie tak, jak powinno.