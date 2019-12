Co się stanie gdy zeskanuję pieniądze, wodę, lustro? Znamy odpowiedź

Ostatnio na platformie Youtube popularność zaczął zdobywać niejaki użytkownik Ceapa Cool. I pewnie pomyślicie, że to kolejny streamer grający w te same gry. Niezupełnie. Twórca swoją popularność osiągnął dzięki swojej… kserokopiarce. Autor z każdym odcinkiem podejmuje próbę przeskanowania przedmiotów, których nikt o zdrowych zmysłach by nie skanował. Jaki jest tego efekt? Jeśli zadaliście sobie chociaż raz pytanie “co się stanie gdy zeskanuję pieniądze, wodę, lustro, bądź inne przedmioty”, Ceapa Cool pomoże Wam uzyskać odpowiedź.

Pierwszy film tego typu na kanale przedstawia próbę przeskanowania zwykłego lustra. Przed rezultatem wszyscy spodziewaliśmy się ciekawie wyglądającego wzoru przesuwającej się lampy skanera. Prawda jednak ukazała najzwyczajniejszy czarny kwadrat w miejscu lustra. Ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia, kolejne filmy także przynoszą więcej ciekawostek. Tutaj możemy się dowiedzieć o rezultacie skanowania banknotów. Nasuwa się więc pytanie, co się stanie gdy zeskanuję pieniądze?

Co się stanie gdy zeskanuję pieniądze?

Tutaj możemy zaobserwować, że nielegalny proceder kopiowania banknotów nie jest taki prosty jak się wydaje. Banknoty zabezpieczone są przed kopiowaniem specjalnym wzorem złożonym z kropek, dzięki czemu rozpoznany jest jako dokument, którego kopiowanie jest zabronione. Dzięki czemu wydruk zostaje ocenzurowany jak na filmie, lub nie może zostać wykonany. Jednak zakrycie tych kropek umożliwia już swobodne skanowanie banknotów. Teraz już każdy z nas zna odpowiedź co się stanie gdy zeskanuję pieniądze.

Kopiowanie tego typu przedmiotów jest nielegalne i nie rekomendujemy podejmowania takich działań. Zwłaszcza domowym skanerem, który nie weźmie pod uwagę szeregu innych zabezpieczeń, które zawierają środki płatnicze. Ale trzeba przyznać, że takiego zabezpieczenia nie spodziewał się raczej nikt.

Skanowanie wody? Czemu nie!

Najnowsze filmy autora jednak stają się co raz bardziej żartobliwe. Powyżej np. film przedstawiający próbę przeskanowania wody nie pokazuje już rezultatu, który mógłby powstać w wyniku takiego działania. Nie sądzę, żeby autor jednak szybko porzucił swoje działania. W końcu zdobył już wielu fanów, a co za tym idzie szereg pomysłów, które można wykorzystać w przyszłych filmach. Według mnie jest to bardzo ciekawy pomysł na swój kanał. Mam nadzieję, że pojawi się także więcej eksperymentów, które rozwiążą małe, nieznaczące tajemnice naszego życia. Jeśli już wiesz co się stanie gdy zeskanuje pieniądze, wodę i lustro czas na inne przedmioty. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście umieścić na płycie skanera.