Corsair XENEON FLEX to płaski i zakrzywiony monitor w jednym

Corsair XENEON FLEX 45WQHD240 bo tak brzmi pełna nazwa tego modelu to monitor, który pozwala nam na wybranie tego, czy chcemy mieć ekran zakrzywiony, czy może płaski. Przede wszystkim może to nam się przydać, gdy lubimy pracować (lub powinniśmy np. ze względu na pracę z grafiką) na płaskim ekranie, ale lubimy rozgrywkę na zakrzywionym. Takie rozwiązanie będzie idealne dla Was.

Ten cudny monitor wyposażono w 45″ panel W-OLED of firmy LG Display o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli o częstotliwości odświeżania 240 Hz. Warto wspomnieć także o jasności sięgającej aż 1000 nitów, a monitor możemy maksymalnie zakrzywić do 800R, ale co ciekawe możemy dostosowywać stopień zakrzywienia. Jest to oczywiście mocno innowacyjne podejście. Monitor ten ma wsparcie dla NVIDIA G-Sync oraz AMD FreeSync Premium.

Jeśli interesuje kogoś kwestia portów to już podaję. Znaleźć możemy HDMI, DisplayPort, USB-C, USB-A i gniazdo słuchawkowe. Warto pamiętać, że firma Skyworth już ogłosiła wydanie podobnego panelu, ale nie w monitorze, ale w telewizorze. Aktualnie jednak wydaje się, że to Corsair będzie pierwszą marką, która wprowadzi takie rozwiązanie na rynek. Na ten moment nie znamy ceny, a nawet daty premiery, a więcej informacji mamy otrzymać w tym roku.

Źródło: Corsair

