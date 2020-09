Creative GigaWorks T40 Series II – głośniki uniwersalne

Podsumowanie

Jeśli rozglądasz się za dobrymi głośnikami do komputera, to zestaw 2.0 Creative GigaWorks T40 Series II to świetny wybór. Model ten oferuje dużą uniwersalność, przez co dźwięk będzie brzmiał zarówno podczas rozgrywki, oglądania filmów czy słuchania muzyki. Warto jednak pamiętać, że zestaw ten nie jest w stanie zaoferować mocnego basu. Jednak to nie jest tak, że go w ogóle nie ma - jest mocno wycofany. Technologia Creative BasXPort robi co może, jednak jest to sztuczne podbijanie niskich tonów. Ogółem mówiąc, głośniki Creative GigaWorks T40 Series II to zestaw, który zaoferuje dobrze zrównoważone i ciepłe brzmienie.