Darmowe jedzenie w KFC. Przez taką głupotę iść do więzienia?!

Na przykładzie studentów z Jiangsu, prowincji położonej w środkowej części wschodniego wybrzeża Chin, tamtejszy sąd nie ma litości. Jak donosi Global Times, wspomniane osoby trafiły za kratki za znalezienie i wykorzystywanie luki w aplikacji, dzięki której zyskali darmowe jedzenie w KFC.

Zacznijmy od początku. Pewien student uniwersytetu z Jiangsu odnalazł lukę w aplikacji KFC oraz WeChat. Dzięki nim korzystał z kuponów na darmowe jedzenie. Nie zgłosił on tego faktu producentowi aplikacji, a wręcz przeciwnie, przez długi czas korzystał z „profitów”. Mało tego! Student był tak przedsiębiorczy, że sprzedawał kupony innym. Biznes się rozrastał, dlatego pozyskał nowych współpracowników – czterech znajomych.

Darmowe jedzenie w KFC. No, nie do końca

Fajnie było, ale się skończyło. Przestępstwo, do jakiego dopuścili się panowie zostało wykryte, a „złapani” stanęli przed sądem. Studenci od kwietnia do października 2018, wykorzystując lukę doprowadzili do strat firmy. Konkretnie chodzi o Yum China Holdings Inc., która jest operatorem KFC w Chinach. Straty do najmniejszych nie należą! Główny bohater artykułu wygenerował około 58 tysięcy juanów, co przekłada się na 33 tysiące złotych. Z kolei jego koledzy pozyskali darmowe jedzenie w KFC na kwotę od 8,9 do 47 tysięcy juanów. Finalnie chiński operator fastfooda podliczył, że straty firmy wyniosły około 116 tysięcy złotych. Mało – nie mało, wiadomo. Zawsze jest to jakaś kwota, chociaż według mnie dla tak ogromnej firmy – znikoma.

Więzienie za oszustwo KFC

Jak już wcześniej wspomniałem, Sąd Ludowy w Okręgu Xuhui bez mrugnięcia okiem wysłał na 2,5 roku do więzienia studenta, który odkrył lukę, a także korzystał z niej i na niej zarabiał. Mało tego, musi on zapłacić 6 tysięcy juanów, czyli około 3,4 tysiąca złotych kary. Jego kumple również nie uniknęli twardej ręki sprawiedliwości. Pozostali panowie również wylądowali za kratkami. W zależności od tego, jak mocno „interesowało ich” darmowe jedzenie w KFC, dostali karę od piętnastu miesięcy do dwóch lat. Rzecz jasna, muszą również zapłacić grzywnę. Ta waha się od 580 do 2,3 tysiąca złotych.

No cóż, sąd twierdzi, że panowie przestępstwo popełnili. Pomimo odkrycia luki, korzystali z niej. Coś mi się wydaje, że gdyby student, który znalazł błąd w aplikacji udał się do przedsiębiorstwa, dostałby o wiele większą nagrodę niż darmowe jedzenie w KFC, które finalnie okazało się dla niego i jego kolegów… bardzo drogie.