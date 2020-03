Darmowy pakiet internetu w Orange, T-Mobile i Play. Jak aktywować?

Koronawirus COVID-19 cały czas się rozprzestrzenia. Wiele firm zdecydowało się na pracę w trybie “home office”. Operatorzy telefonii komórkowej zachęcają nas do pozostawania w domach. W związku z tym możemy otrzymać dodatkowy pakiet 10 GB. Jak aktywować darmowy pakiet internetu w Orange, T-Mobile i Play? Zebrałem wszystkie informacje w jednym miejscu, abyście nie musieli ich szukać.

Darmowy pakiet internetu w Orange

Zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorstwa, które wykorzystują w pracy internet mobilny mogą otrzymać dodatkowy pakiet internetu 10 GB. Mało tego, osoby posiadające Orange TV mają możliwość oglądania kilkudziesięciu dodatkowych kanałów. Z kolei przedsiębiorcy przez trzy miesiące będą mogli korzystać z narzędzi mających na celu wspieranie pracy zdalnej. Oczywiście za darmo. Jak aktywować darmowy internet w Orange? To proste. Wystarczy wysłać SMS o treści 10GB na numer 80820. Należy pamiętać o tym, że te dodatkowe 10 GB będzie aktywne do 31 marca, a korzystać z tego pakietu można tylko na terenie Polski. Warto zauważyć, że promocja ta nie dotyczy posiadaczy Nju Mobile. Z kolei klienci usługi Orange TV otrzymali dodatkowe, odkodowane kanały. Osoby posiadające dostęp przewodowy otrzymają 40 kanałów Pakietu Komfortowego, z kolei posiadacze dostępu satelitarnego mają okazję oglądać 50 kanałów, które są zawarte w Pakiecie Extra+. Duże firmy również mogą liczyć na pakiet wsparcia. Można o nim przeczytać klikając w ten link.

#zostanwdomu czyli bonusy w Plusie

Grupa Polsat również udostępnia swoim klientom pakiet dodatkowych usług w ramach akcji #zostanwdomu. Przede wszystkim internet przyspieszył do 1 Gb/s (oczywiście w miarę możliwości łącza). Opłaty za transmisję danych w przypadku Tidal‘a zostały wyłączone. Jeśli jeszcze nie korzystaliście z tego serwisu streamingującego muzykę możecie uruchomić darmowy, trzymiesięczny dostęp. Posiadacze sieci Plus oraz Cyfrowego Polsatu otrzymują dwa dodatkowe kanały: Disney Channel oraz FOX w ramach pakietu IPLA Plus. Niestety, ten operator na chwilę obecną nie oferuje dodatkowych, darmowych pakietów dla swoich klientów.

Dodatkowy internet mobilny w T-Mobile

Klienci indywidualni T-Mobile również mogą pozyskać dodatkowy pakiet, darmowy pakiet internetu. Mowa o 10 GB transferu. Aktywować go można za pomocą aplikacji Mój T-Mobile dostępnej w Apple Store i Google Play. Aby otrzymać dodatkowy, darmowy pakiet wystarczy w dniach 20 – 22 marca odwiedzić aplikację. Operator w przeciągu 72 godzin prześle potwierdzenie przyznania dodatkowej paczki danych. Od tej pory macie możliwość korzystania z internetu przez siedem dni – mowa tutaj o klientach usługi MIX i karty. Posiadacze abonamentu mają na wykorzystanie 10 GB czas do końca swojego cyklu rozliczeniowego. Warto również wspomnieć, że klienci korzystający z oferty abonamentowej mogą wykorzystać dodatkowe 7 GB za uzupełnienie profilu, a także 6 GB za płatność kartą VISA. Przedsiębiorcy również mogą liczyć na wsparcie. T-Mobile oferuje możliwość uzyskania sześciomiesięcznej licencji na Office 365. W tym calu najlepiej odwiedzić stronę operatora.

Play dołącza się do akcji #zostańwdomu – darmowy pakiet internetu dla każdego klienta

W przypadku sieci Play temat jest bardzo prosty. Nie ma znaczenia, czy chodzi o klientów indywidualnych, czy biznesowych, każdy dostaje dodatkowe 10 GB transferu. Jak otrzymać darmowy pakiet internetowy w Play? Wystarczy zalogować się w aplikacji Play24, a następnie przejść do “Pakiety”. Kolejnym krokiem jest wybranie nowej opcji jaką jest darmowy pakiet internetu. Mowa oczywiście o 10 GB transferu. Pakiet ten będzie ważny przez czternaście dni od momentu jego aktywacji, a uruchomić go możemy do 31 marca 2020.