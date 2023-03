Dolutował powerbank do Galaxy A32. Efekt tej pracy żałosny!

Czasami w sieci pojawiają się tak bezsensowne projekty, że nie ma w nich jakiegokolwiek wytłumaczenia. Mam na myśli np. to, co znalazłem na Reddit. Koleś dolutował powerbank do Galaxy A32 i chwali się, że smartfon pracuje długo na baterii. Mała podpowiedź kolego: dolutuj akumulator z ciężarówki to nie będziesz ładował telefonu przez miesiąc!

Ja bym się wstydził ludziom pokazywać tak wykonaną pracę. W skrócie, gość ma Samsunga Galaxy A32 5G. Postanowił jednak delikatnie zmodyfikować swój smartfon dolutowując ogromny powerbank wyglądający jak cegła. Jedyny atut całej operacji to bateria o pojemności 3000 mAh. Bądźmy jednak szczerzy – to tylko ciekawostka, bo nie sądzę by autor wpisu na Reddit chciał na co dzień używać tego telefonu.

iPhone i Powerbank

Dolutował powerbank do Galaxy A32. Wygląda, jakby robił to totalny amator

Patrząc na zdjęcia projektu, którym chwali się BaconPan87 wydaje mi się, że to totalna amatorka. Wszędzie jakiś klej czy coś podobnego. No nie oszukujmy się – wygląda to słabo. Tak czy inaczej, autor modyfikacji informuje, że bateria ładowała się do pełna w siedem godzin. Z racji tego, że to powerbank, mówi, że może ładować inne urządzenia (co oczywiste) wykorzystując w tym celu dwa orty USB A i jeden USB C. Co ciekawe, oprogramowanie smartfona informuje, że bateria ma zaledwie 1 % naładowania – zapewne jakiś błąd.

Dolutował powerbank do Galaxy A32 Dolutował powerbank do Galaxy A32 Dolutował powerbank do Galaxy A32

Nie musicie lutować powerbanku do smartfona by zyskać lepszą baterię. Są gotowe alternatywy

Jeśli faktycznie potrzebujecie pojemnej baterii, która np. pozwoli na pracę smartfona przez powiedzmy tydzień, warto sprawdzić gotowe rozwiązania, takie jak np. OUKITEL WP 19. Jest to telefon wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MediaTek G95, 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci na nasze dane. Do tego dochodzi 6,78-calowy wyświetlacz IPS oferujący rozdzielczość 2460 x 1080 pikseli. Jak widzicie, mamy do czynienia z ciekawym modelem, który, całe szczęście, nie wygląda jak twór użytkownika z portalu Reddit.

Taki smartfon z baterią o pojemności, uwaga, 21000 mAh możecie kupić w sieci Media Expert za 1999 zł. Można? Można.

Smartfon z baterią o pojemności 2100 mAh.

Źródło zdjęć: imgur.com.