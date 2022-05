Donald Trump wróci na Twittera? Elon Musk wypowiedział się na ten temat

Donald Trump to osoba, która nie ma w zwyczaj gryzienia się w język i mówi, to co myśli, nie zważając na to, jak zostanie to odebrane. Nie jest to zbyt dobra cecha, jeśli chce się rządzić tak wielkim i potężnym krajem, jakim są Stany Zjednoczone. Swego czasu były prezydent USA został usunięty z Twittera i innych mediów społecznościowych. Okazuje się, że Elon Musk może odblokować konto miliardera i polityka.

Podżeganie do przemocy, kontrowersyjne wypowiedzi. Za to były prezydent zniknął z mediów społecznościowych

Joe Biden, według Donalda Trumpa niesłusznie został wybrany na kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kontrowersyjny polityk i miliarder przyznał, że wybory zostały sfałszowane i nalegał o ich powtórzenie lub unieważnienie wyników. Później w jego tweetach pojawiły się wzmianki o szarży na Kapitol. Wielu twierdziło, że były prezydent USA pobudzał swoich zwolenników, aby dokonać właśnie takiego protestu. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło.

Po tak kontrowersyjnych wypowiedziach na swoim koncie na Twitterze Donald Trump został zbanowany nie tylko na „Ćwierkaczu”, ale również na innych największych mediów społecznościowych na świecie. Po jakimś czasie założył własnego sociala, Truth Social, który nie ogranicza wolności słowa i w ostatnim czasie stał się niezwykle popularną platformą na terenie Stanów Zjednoczonych. W App Store wyprzedził nawet Twittera, czego nie spodziewał się pewnie nikt.

Przeczytaj także: Truth Social, platforma Trumpa, numerem 1 w App Store. Elon Musk komentuje!

Elon Musk twierdzi, że Donald Trump nie powinien dostać bana

Elon Musk wziął udział w konferencji Future of the Car, podczas której padło pytanie w kontekście przejęcia przez niego platformy Twitter i tego, czy były prezydent USA na nią powróci. Założyciel firmy Tesla stwierdził, że Donald Trump niesłusznie został zbanowany z platformy i nie wyklucza tego, że w przyszłości jego konto zostanie odblokowane. Ekscentryczny miliarder przyznał, że rozmawiał o tym z Jackiem Dorseyem, jeszcze właścicielem Twittera, i uzgodnili, że stałe bany powinny być zarezerwowane dla kont, które są botami czy kontami spamowymi/należące do oszustów.

Jak potoczy się los byłego prezydenta na Twitterze? Tego jeszcze nie wiemy. Zapewne dowiemy się, kiedy Elon Musk oficjalnie zostanie właścicielem tej platformy. Co na to sam Trump? Polityk jakiś czas temu oznajmił, że nie ma zamiaru powrotu na „Ćwierkacza” i skupia się na swoim portalu społecznościowym, który rozwija się bardzo prężnie. Dodał również, że życzy Muskowi, jak najlepiej i liczy na zdrową konkurencję pomiędzy Truth Social i Twitterem.

Źródło: YouTube/Fot. CNBC/Author: Unknown