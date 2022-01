Dron Everdrone uratował życie mężczyźnie po ataku serca!

Wykorzystanie dronów do rozwiązywania nagłych przypadków medycznych wciąż rośnie. Tym razem ponownie wysunęło się na pierwszy plan w wypadku, który wydarzył się w Szwecji w grudniu ubiegłego roku. Starszy mężczyzna doznał ataku serca podczas odśnieżania. Dron dostarczył defibrylator, który wykorzystano do uratowania 71-latka. Ten niezwykły incydent pokazuje, że usługa Everdrone Emergency Medical Aerial Delivery (EMADE) została wezwana na miejsce i w ciągu kilku minut była w stanie uruchomić drona niosącego defibrylator, który został następnie użyty przez lekarza do uratowania życia mężczyzny.

W jaki sposób działają takie drony?

Usługa EMADE firmy Everdrone ma na celu jak najszybsze dostarczenie zaopatrzenia medycznego. Dyspozytorzy pogotowia mogą wysłać drona w dane miejsce, dając przewagę zespołowi, któremu dotarcie na miejsce może zająć więcej czasu. W tym konkretnym przypadku dron przybył zaledwie trzy minuty po zamówieniu. Przypadkowa osoba – lekarz, który zauważył zjawisko natychmiastowo wezwał drona. Następnie za pomocą defibrylatora pomógł ratować życie poszkodowanemu.

Medyczny dron dostawczy jest efektem współpracy pomiędzy Swedish Center for Resuscitation Science, SOS Alarm, Region Vastra Gotaland i Everdrone. Wyczyn ten powiększa rosnący repertuar sukcesów firmy Everdrone, która wykorzystuje najnowocześniejszą technologię dronów, a także posiada doskonałe referencje w zakresie ratownictwa i superszybki czas reakcji. Czteromiesięczne badania pilotażowe wykazały, że w większości przypadków drony dostarczały sprzęt medyczny szybciej niż przybyła karetka. Dane liczbowe z badania pilotażowego były bardzo imponujące zarówno pod względem czasu reakcji, jak i faktycznego dostarczenia urządzeń medycznych. Już wkrótce więcej państw może dołączyć do Szwecji, która już w tym roku korzysta z usługi EMADE.

Filmik z jednej z akcji ratunkowych:

Przyszłość medycyny

Pokazuje to jak w przyszłości może wyglądać medycyna. Taki dron mógłby nie tylko transportować sprzęt, ale także mieć na pokładzie różnego rodzaju urządzenia np. wbudowany system oceny stanu poszkodowanego czy zbiornik z potrzebnymi substancjami oraz mechanizm ich podawania polepszając tym samym zdrowie rannego. W wielu wypadkach każda sekunda zmniejsza szanse przeżycia, dostarczenie potrzebnego sprzętu na miejsce może uratować wielu osobom życie. Każdy ocalony żywot to sukces dla pogotowia ratunkowego. Jak zawsze, będą zwolennicy i przeciwnicy technologii, jednak w tym wypadku chodzi o ratowanie życia, które mamy tylko jedno. Uważam, że jest to świetne wykorzystanie dostępnych zasobów i liczę, że wkrótce poza samym wykorzystaniem zostanie również jeszcze bardziej rozwinięte.