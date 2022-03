Jeśli korzystacie z telewizji naziemnej, w poniedziałek możecie być zaskoczeni. Jeśli Wasz telewizor nie wspiera standardu DVB-T2/HEVC bądź nie macie nowoczesnego dekodera, telewizja przestanie działać. Co ciekawe, wyjątkiem jest TVP.

Już w poniedziałek rozpoczyna się proces przejścia na nowy standard – DVB-T2/HEVC. To oznacza, że jeśli nie posiadacie telewizora, który wspiera jego odbiór, może was zaskoczyć problem z dostępnością praktycznie wszystkich kanałów telewizyjnych. OK, prawie wszystkich, bowiem TVP będzie nadal nadawać „na starych zasadach”.

Równi i równiejsi

Wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że za naszą wschodnią granicą panuje wojna. Niektórzy na tym nieszczęściu… korzystają. Przykładem może być zmiana rezerwacji częstotliwości TVP, o które poprosiło MSWiA. UKE takową decyzję zaakceptowało, przez co TVP będzie nadal działać bez zmian. Mowa tu o programach takich jak TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Historia, TVP Sport HD, TVP Info HD oraz TVP3 (regionalna).

Co to oznacza? Oczywiście to, że osoby ze starymi telewizorami będą korzystać tylko z telewizji publicznej. Najciekawsze jest to, że TVP będzie mogło wprowadzić zmiany nie później niż 31 grudnia 2023. To oznacza, że przez ten i cały kolejny rok, posiadacze radioodbiorników nieprzygotowanych do wspierania standardu DVB-T2/HEVC będą oglądać programy nadawane przez telewizję polską.

DVB-T2 od 28.03. Przestanie działać TV

Oczywiście, to nie jest tak, że wyłączenie nastąpi u wszystkich tego samego dnia. Poniżej przedstawiam grafikę udostępnioną przez portal telewizjanaziemna.pl, który prezentuję mapę regionów oraz terminów przejścia na DVB-T2/HEVC. Można również sprawdzić datę przełączenia na specjalnej stronie rządowej. Wystarczy wpisać nazwę gminy aby dowiedzieć się kiedy dojdzie do przełączenia.

DVB-T2 od 28.03. Przestanie działać TV. Z wyjątkiem TVP 27

Jak widać, w poniedziałek dostęp stracą województwa takie jak dolnośląskie i lubuskie. To właśnie tam należy użyć nowego dekodera bądź nowoczesnego telewizora DVB-T2/HEVC. Co ciekawe, rząd oferuje dofinansowania do odbiornika cyfrowego. Na czym to polega i jak skorzystać? Wszystkie informacje znajdziecie tutaj. Dodam, że wniosek możecie złożyć przez Internet.

Jakie programy będą dostępne w telewizji naziemnej?

Zacznijmy od tego, że DVB-T2/HEVC wprowadzi możliwość odbioru czterech kanałów w rozdzielczości UHD oraz ośmiu w HD. To duży przeskok w jakości. Przypomnijmy, że w UHD (4K) mogliśmy już oglądać Euro 2020, które odbyło się w lipcu ubiegłego roku.

W ramach telewizji naziemnej dostępne są tak zwane multipleksy. Jest ich pięć.

Multipleks 1: TTV, Polo TV, Eska TV, TV Trwam, TVP ABC, Fokus TV, Stopklatka TV i Antena HD.

TTV, Polo TV, Eska TV, TV Trwam, TVP ABC, Fokus TV, Stopklatka TV i Antena HD. Multipleks 2: Polsat, Super Polsat, TVN, TVN7, TV Puls, TV Puls 2, TV4, TV6.

Polsat, Super Polsat, TVN, TVN7, TV Puls, TV Puls 2, TV4, TV6. Multipleks 3: Telewizja Polska: TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Info HD, TVP3 (Regionalna), TVP Historia, TVP Sport HD.

Telewizja Polska: TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Info HD, TVP3 (Regionalna), TVP Historia, TVP Sport HD. Multipleks 4: Polsat News HD i płatny pakiet TV Mobilna

Pozostaje jeszcze Multipleks 8, który oferuje takie kanały jak: TVP Kultura HD, Metro, Zoom TV, Nowa TV, Telewizja WP i TVP Kobieta.