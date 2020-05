Dynabook Portege A30-E – solidny laptop biznesowy

Dynabook Portege A30-E jest przedstawicielem ultrabooków, które docenią przede wszystkim osoby potrzebujące naprawdę wydajnego sprzętu. Czy rzeczywiście jest to solidny laptop biznesowy? Sprawdźcie co o nim sądzę czytając dalszą część tego artykułu. Zapewniam, że będzie krótko i treściwie.

Portege – marka dość dobrze znana, szczególnie osobom, które mają jakikolwiek związek z mobilnymi urządzeniami biznesowymi. Pamiętam jeszcze jak dziś linie takie jak Satellite czy Tecra. Oczywiście, kiedyś Portege była linią należącą do Toshiby, jednak przedsiębiorstwo to przejął Sharp. Ten ostatni nie sprzedaje jednak notebooków pod pod starą nazwą. Dlatego też dziś widzicie laptop biznesowy Dynabook Portege A30-E. To bardzo mocny sprzęt, aczkolwiek zdziwiło mnie zastosowanie ósmej generacji procesora Intel Core. W końcu jest to model w miarę nowy. Inni celują już w dziesiątą generację. Czym więc chce nas “przyciągnąć” Portege A30-E?

Wygląd zewnętrzny

Z racji tego, że mamy do czynienia z urządzeniem wyposażonym w 13,3-calową matrycę jest to sprzęt kompaktowych rozmiarów. Jego szerokość wynosi 316 mm, wysokość 19,9 mm, a głębokość 227 mm. Ten laptop biznesowy waży 1,20 kg. Mówimy tutaj o wadze z baterią. Nawiążę tutaj jeszcze do zawartości zestawu, ponieważ podsumuję ją w jednym zdaniu. Instrukcja, ładowarka, notebook.

Jeśli oczekujecie spektakularnego wyglądu, który oferuje chociażby HP Spectre 13 to… zawiedziecie się. Dynabook Portege A30-E oferuje skromny wygląd. Wykonano go z plastiku i czarnego magnezu. Wygląda dobrze, ale bardzo nudno. Na minus bardzo grube ramki wokół ekranu oraz skrzypiąca obudowa, która w niektórych miejscach się ugina. Nie tego spodziewałem się po sprzęcie biznesowym. Plus za duże otwory odprowadzające ciepło oraz nóżki antypoślizgowe znajdujące się na prawie całej szerokości. Krótko mówiąc – klasyka, klasyka i jeszcze raz klasyka.

Porty zewnętrzne w Dynabook Portege A30-E

Z prawej strony umieszczono slot na kartę SIM, gdyż model ten wyposażony jest w modem LTE. Oprócz tego jest tam jeden port USB typu A i coraz rzadziej spotykany port LAN RJ-45. Producent umieścił również gniazdo Kensington. Mocujemy tam linkę antykradzieżową.

Na przeciwnej stronie producent umieścił gniazdo zasilania, port USB typu C, HDMI, audio, oraz port SD.

Możesz czuć się bezpiecznie

Z racji tego, że producent w przypadku tworzenia tego modelu kładł duży nacisk na bezpieczeństwo możemy być wręcz pewni, że sprzęt będzie odpowiednio chronił nasze dane. Dynabook Portege A30-E wyposażony jest w kamerę IR, która wspiera Windows Hello. Oprócz tego na touchpadzie umieszczono czytnik linii papilarnych. Działa dobrze, aczkolwiek nie jest idealny. Na szczęście w większości przypadków korzystałem z odblokowania za pomocą kamery. Co ciekawe, ten laptop biznesowy posiada autorski BIOS oraz szyfrowanie TPM 2.0. Jak widać, nie ma żartów.

Ekran oraz podzespoły w DynaBook Portege A30-E

13,3-calowy ekran Full HD 1920 x 1080 ma matową powłokę, co jest dużym plusem. Z kolei dużym minusem są bardzo grube ramki, które znajdują się wokół niego. Jak już wcześniej wspominałem, nad ekranem znajduje się kamerka na podczerwień, która pomaga w odblokowaniu systemu. Warto jeszcze wspomnieć, że model ten wyposażono w Intel Core i7-8550U, aż 24 GB pamięci RAM, 1 TB SSD M.2 NVMe oraz Intel UHD Graphics 620. Jak widać, pomimo zastosowania ósmej generacji procesora Intel jest to naprawdę szybki sprzęt. Przynajmniej w specyfikacji. Sprawdzimy, czy w testach praktycznych, np. w benchmarkach, jest podobnie.

Klawiatura i touchpad w Dynabook Portege A30-E

Uważam, że klawiatura jest największym atutem tego modelu. Wygodna, posiada odpowiedni skok klawiszy. Można przyczepić się do zbyt blisko umiejscowionych przycisków PGUP i PGDOWN. Przez przypadek będziecie je niejednokrotnie naciskać, co może irytować. Touchpad jest przeciętny. Nawet nie porównuję go do tego, który posiada choćby MacBook Air. Myślę, że szybko zakupicie myszkę. Klik klawiszy, które się na nim znajdują jest według mnie delikatnie za głośny.

Benchmarki

Wydajność Dynabook Portege A30-E nie pozostawiała wiele do życzenia. Wszak wyżej wspomniane Intel Core i7-8550U oraz 24GB pamięci RAM DDR4 to podzespoły bardzo wysokiej klasy, które powinny zapewniać wysoką wydajność. Tę tezę w pełni potwierdzają testy wydajnościowe, tzw. benchmarki. Dysk M.2 NVMe o pojemności 1TB powinien także zadowolić nawet tych najbardziej wymagających. Dzięki niemu, laptop był gotowy do pracy już kilkanaście sekund od kliknięcia przycisku włączenia.

Cinebench R20

Geekbench 5.1.0

CrystalDiskMark 7.0.0

FurMark v1.21

Cinebench R20 – 1103pts

Geekbench 5.1.0 – 920pts (Singlecore), 2703pts (Multicore)

CrystalDiskMark – 3329MB/s (odczyt), 2399MB/s (zapis)

Furmark – 265pts

Jak widać, poza jednym wyjątkiem, testy wydajnościowe laptopa Dynabook Portege A30-E wypadają przyzwoicie. Wspomnianym wyjątkiem jest test wydajności układu graficznego, który, w przypadku testowanego urządzenia, jest układem zintegrowanym z procesorem. Oznacza to zatem, że jego wydajność nie będzie najwyższych lotów. Trzeba jednak mieć na uwadze, iż Dynabook Portege A30-E nie powstał z myślą o grach, lecz jako laptop biurowy, odznaczający się cenioną ponad wszystko wygodą użytkowania oraz bezpieczeństwem.

Dynabook Portege A30-E w codziennym użytkowaniu

Szczerze mówiąc, gdy zaczynałem testować Dynabook Portege A30-E, nie wymagałem od niego bardzo wiele. A zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Zaczynając od samego włączenia, które trwało maksymalnie kilkanaście sekund od przyciśnięcia przycisku zasilania, poprzez funkcje Windows Hello, które wspierane były kamerę IR rozpoznającą naszą twarz oraz czytnik odcisków palców. Te rzeczy poczytam mu za duży plus. Ekran IPS przy rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) i przekątnej 13,3″ również robił znakomitą robotę. Obraz przy, niewielkiej przekątnej, był niezwykle ostry i szczegółowy, a matryca IPS zapewniała realistyczne i bogate odwzorowanie kolorów.

Bardzo nieduża waga laptopa 1,20kg oraz małe rozmiary (31,6cm x 22,7cm x 2cm) nadają mobilnemu użytkowaniu Dynabook Portege A30-E wiele wygody. Zmieści się nawet do zwyłego plecaka czy torby. Głośniki wbudowane grały akceptowalnie, lecz raczej nic poza tym. Do zwykłego, codziennego użytkowania starczały. Dużym atutem są również dwie gumowe, podłużne nóżki, które trzymają laptopa na biurku sztywno i nie pozwalają mu się po nim przesuwać. Użytkowanie klawiatury także należało do tych przyjemnych czynności, a podświetlenie nie denerwowało w nocy.

Z negatywów wspomnieć muszę o lekko skrzypiącej obudowie laptopa. Ogólnie, na moje oko, plastikowa obudowa nie sprawiała wrażenia najsolidniejszej i plastik sam w sobie także nie dawał odczucia wysokiej klasy wykonania. Minusem także określiłbym dosyć mocne nagrzewanie się laptopa pod obciążeniem, w wyniku czego zdarzało mu się nawet delikatnie zwolnić.