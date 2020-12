Dyski M.2 NVMe – drugie życie komputera. Polecane modele

Dyski SSD znamy głównie jako nośniki 2,5-cala. Dziś coraz częściej dostępne są modele ze złączem PCIe M.2. Właśnie takiemu rozwiązaniu poświęcę czas. Oto nasze polecane dyski M.2 NVMe! Pozwolę sobie jeszcze wspomnieć, że w zestawieniu pominę pamięci wykorzystujące NVMe 4.0 ze względu na ich wysoką cenę. Skupię się na modelach wykorzystujących wersję 3.0 protokołu.

Czym jest NVMe?

Non-Volatile Memory Express (NVMe) to protokół przesyłania danych, zaprojektowany specjalnie dla pamięci półprzewodnikowych SSD. Pozwala on w pełni wykorzystać możliwości tychże dysków, czego niestety nie osiągniemy poprzez protokół SATA. Oznacza to, że w dyskach wykorzystujących protokół NVMe osiągnąć możemy kilkukrotnie wyższe wartości transferów danych.

Czym powinny odznaczać się dobre dyski SSD M.2 NVMe?

Dysk SSD, jak każdy inny komponent komputera, ma kluczowe cechy, które w zależności od jakości mogą przesądzić o sukcesie rynkowym danego modelu.

Dwoma podstawowymi czynnikami jest klasa kości pamięci oraz jej kontroler. Ta pierwsza odpowiadają za zapis na niej danych, mówiąc najprościej. Kontroler zaś odpowiada za komunikację między kościami pamięci oraz za równomierne rozkładanie danych po komórkach, z których składają się kości. Dosyć ważnym aspektem jest także kwestia temperatur, jakie osiąga dysk podczas pracy.

Polecane dyski M.2 – jakiego producenta i model wybrać?

ADATA SX8200 Pro

Kontroler pamięci Silicon Motion SM2262EN Kości pamięci NAND IMFT 64l 3D TLC Odczyt i zapis sekwencyjny 3500 MB/s, 3000 MB/s Gwarancja 5 lat Dostępne pojemności 256GB, 512GB, 1TB, 2TB

ADATA SX8200 Pro to pierwsza pozycja na naszej liście. Jest to wysokiej jakości dysk dostępny w czterech wariantach pojemnościowych. Oferuje on relatywnie niską cenę, co w połączeniu z uczciwą wydajnością jest bardzo dobrą propozycją. Przy większym zapełnieniu dysk może zwalniać, ale jego dosyć niska cena nie może nam niestety wszystkiego gwarantować. Dodatkowym atutem jest także dołączony do zestawu radiator.

Plextor M9PeG

Kontroler pamięci Marvell 88SS1092 Kości pamięci NAND Toshiba 64L BiCS3 3D TLC Odczyt i zapis sekwencyjny 3200 MB/s, 3000 MB/s Gwarancja 5 lat Dostępne pojemności 256GB, 512GB, 1TB

Jest to kolejna propozycja na naszej liście. Odznacza się wręcz rewelacyjnym stosunkiem jakości do ceny. Ten dysk m.2 NVMe Wyposażony jest w wysokiej klasy kontroler pamięci i kości NAND. Deklarowane prędkości transferu są wprawdzie delikatnie niższe niż innych dysków na tej liście, jednak dzięki zastosowaniu dobrej jakości komponentów możemy mieć pewność, że dysk nie zwolni znacznie przy większym zapełnieniu czy przy przesyłaniu większych plików.

Samsung 970 Evo Plus

Kontroler pamięci Samsung Phoenix Kości pamięci NAND 3D TLC V-NAND Odczyt i zapis sekwencyjny 3500 MB/s, 3300 MB/s Gwarancja 5 lat Dostępne pojemności 250GB, 500GB, 1TB, 2TB

Jest to jeden z najlepszych dysków M.2 NVMe w tym zestawieniu. Uznawany przez wielu za niekwestionowanego króla w swym rodzaju. Dzięki zastosowaniu autorskich kości i kontrolera, Samsung mógł dopracować dysk według swojej wizji od A do Z. Czytając wiele różnych recenzji i kierując się faktem, jak często jest polecany, stwierdzić można, że producent nie musi bronić swojego produktu – on broni się sam. Jakością i wydajnością. Samsung 970 Evo Plus, mimo wyższej wyceny niż niejeden konkurencyjny dysk, odnosi stale sprzedażowe sukcesy.

ADATA XPG Spectrix S40G

Kontroler pamięci Silicon Motion SM2262EN Kości pamięci NAND Micron 3D TLC NAND Odczyt i zapis sekwencyjny 3500 MB/s, 2400 MB/s Gwarancja 5 lat Dostępne pojemności 256GB, 512GB, 1TB, 2TB

Dysk ten jest konstrukcją z kontrolerem bliźniaczym do modelu SX8200 Pro, co gwarantuje przyzwoite prędkości transferu przy granicznych wartościach zapełnienia dysku. Jego dodatkowym atutem dla niekórych może być także radiator obudowany oświetleniem RGB. Dla maniaków światełek w zestawach komputerowych, jest to „must have”.

Kingston A2000

Kontroler pamięci Silicon Motion SM2262EN Kości pamięci NAND 3D TLC NAND Odczyt i zapis sekwencyjny 2200MB/s, 2000MB/s Gwarancja 5 lat Dostępne pojemności 250GB, 500GB, 1TB

Jest to najtańsza z propozycji na naszej liście. Lecz najtańsza, nie oznacza najgorsza. Mimo, że deklarowane transfery są relatywnie niższe niż w innych naszych propozycjach, tak możemy zaufać producentowi odnośnie ich utrzymania wraz ze wzrostem zapełnienia. Dzięki swojej niskiej cenie dysk jest godny polecenia.

Polecane dyski M.2 NVMe – wnioski

Wybór komponentów do komputera nigdy nie jest łatwą sprawą. Wymaga od nas wielu przemyślanych decyzji, ale przede wszystkim wiedzy. Mamy nadzieję, że nasza lista pomoże niejednej osobie rozwiać wątpliwości odnośnie wyboru nośnika do komputera. Dyski m.2 NVMe umieszczone przez nas na liście są sprawdzone przez wielu użytkowników i to ich opiniami kierowaliśmy się w doborze.