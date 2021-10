Facebook zmienia nazwę. Dlaczego?

Facebook to marka znana na całym świecie. Oprócz macierzystego serwisu do firmy Marka Zuckerberga należy także m.in. Instagram, Messenger czy WhatsApp. Najnowsze wieści mówią, że wkrótce nazwa ta może zniknąć, a wszystko za sprawą metaverse, wygenerowanego przez firmę środowiska komputerowego.

Facebook zmieni swoją nazwę?

Jak podaje portal The Verge, Facebook planuje zmienić nazwę swoich usług. Nie wiadomo jednak, czy tyczy się to firmy, czy platformy. Wszystko to związane jest z wizją środowiska komputerowego o nazwie metaverse. Wizja tego środowiska jest w planach firmy już od 2014 roku, od kiedy to firma Marka Zuckerberga przejęła firmę Oculus. Metaverse polega na stworzeniu świata, w którym użytkownik ma dostęp do AR, VR i innych technologii.

Więcej na temat rebrandingu firmy Facebook poznamy 28 października, bo właśnie wtedy ma odbyć się specjalna konferencja. Oczywiście firma Marka Zuckerberga w żaden sposób nie wypowiada się na ten temat i odcina się od wszelki spekulacji. Na odpowiedź związaną ze zmianą nazwy będziemy musieli jeszcze poczekać. Nie byłoby to jednak pierwsze zjawisko rebrandingu w tak dużej firmie, ponieważ w 2015 roku Google stworzyło firmę macierzystą Alpgabet.

Czym jest metaverse?

O tym, że Facebook chce stać się produktem metaversowym, Mark Zuckerberg mówi już od kilku lat. W ostatnim czasie pojęcie to zaczęło pojawiać się jednak zdecydowanie częściej. Czym jest więc metaverse? Jest to wirtualny świat, w którym to osoby posiadają własny awatar i mogą wchodzi w interakcje z innymi użytkownikami, brać udział w różnego rodzaju wydarzeniach. W skrócie można powiedzieć, że jest to drugie życie w wirtualnym świecie. Jeśli ktoś oglądał film „Ready Player One” wie, o co chodzi.

Mark Zuckerberg wierzy, że właśnie tak wygląda przyszłość internetu i chce, aby jego firma była pierwszym dostawcą tego typu technologii. Facebook chce łączyć użytkowników wirtualnej rzeczywistości i sprawić, że kontakt będzie jeszcze łatwiejszy. Brzmi to zupełnie jak obecna idea działania mediów społecznościowych i tak w rzeczywistości jest, jednak na zdecydowanie większą skalę.

Źródło: The Verge