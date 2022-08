Już dziś o 19:30 rozpocznie się kolejne spotkanie La Liga. FC Barcelona – Real Valladolid odbędzie się na Camp Nou. Czy Robert Lewandowski zdobędzie kolejnego gola dla swojej nowej drużyny?

Na chwilę obecną duma Katalonii zajmuje szóste miejsce w tabeli La Liga. Dziś drużyna Roberta Lewandowskiego powalczy u siebie o kolejne punkty ligowe. To ważne spotkanie, bowiem będzie to okazja do „ataku” drugiego, ewentualnie trzeciego miejsca w tabeli. Warto przypomnieć, że w poprzednim meczu z Realem Sociedad nasz napastnik zdobył dwa gole. Ostatecznie Barca wygrała 4:1.

FC Barcelona - Real Valladolid - 28.08.2022. Gdzie oglądać?

Mecz rozpocznie się o 19:30 i będzie go można zobaczyć na kanale Canal+ Premium. Analizując tabelę La Liga, można śmiało odnieść wrażenie, że to Barca będzie królować podczas dzisiejszego spotkania. Przede wszystkim, Valladolid zajmuje 17 miejsce z zaledwie jednym punktem, gdyż przegrało i zremisowało ostatnie mecze. Kolejna sprawa to to, że drużyna Roberta Lewandowskiego rozgrywa dzisiejsze spotkanie u siebie, na Camp Nou. Wszyscy dobrze wiemy, że własna publiczność to bardzo duża przewaga.

Serwis Mundo Deportivo sugeruje, że oprócz Roberta Lewandowskiego na boisku w barwach Barcelony pojawią się: Ter Stegen, Araujo, Koundé, Éric García, Jordi Alba, Busquets, Pedri, Gavi, Dembélé oraz Raphinha. Z kolei inny magazyn, AS obstawia, że Xavi wystawi na dzisiejsze spotkanie taki skład: Ter Stegen, Sergi Roberto, Araujo, Koundé, Balde, Busquets, De Jong, Pedri, Dembélé, Ferran, Lewandowski.