Paweł Zadrożniak, pomysłodawca Floppotron 3.0 przygotował orkiestrę składającą się z 512 stacji dyskietek, 16 dysków twardych oraz czterech skanerów. Pawle, to kawał świetnej, nikomu niepotrzebnej roboty! Gratulacje!

Lubię takie projekty, które pokazują, że wyobraźnia ludzka nie zna granic. Właśnie takim przedsięwzięciem jest Flopptron 3.0, czyli orkiestra, w której nie usłyszymy instrumentów dętych, a dźwięk generowany przez technologię czyli stacje dyskietek, dyski twarde i płaskie skanery. Tutaj nie ma co się rozpisywać nad dziełem Pawła, po prostu musicie posłuchać utworu, który powstał za pomocą orkiestry.

Floppotron 3.0 i jego pomysłodawca – Paweł Zadrożniak.

Floppotron 3.0 czyli polska orkiestra z 512 stacji dyskietek

Paweł Zadrożniak to polski inżynier, który już od dawna projektuje „system muzyczny” zbudowany ze starego sprzętu. Jak to działa? Młodsze pokolenie raczej nie pamięta, ale starsze i owszem, powinno kojarzyć charakterystyczny dźwięk silniczków elektrycznych. Wystarczy napisać odpowiedni program, który będzie generował konkretne częstotliwości, a finalnie „otrzymamy” utwór muzyczny. Wiem, brzmi to banalnie, ale oczywiście jest bardzo skomplikowane. Pozwolę sobie zaprezentować schemat Flopptron 3.0, który opublikował autor projektu. Będzie można mniej – więcej poznać zasadzę działania. Oczywiście wszystkie te grafiki należą do inżyniera Pawła Zadrożniaka.

Pozwoliłem sobie na pokazanie zdjęć konstrukcji, które pochodzą ze strony Pawła. Jest tam też szczegółowy opis działania orkiestry. Widać tutaj, że jest to naprawdę rozbudowany schemat składający się z trzech „ścian” dyskietek. Każdy z nich ma połączony kontroler, który z kolei współpracuje z MIDI i oczywiście PC-tem. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły bo po prostu się na tym nie znam. Wiem natomiast, że faktycznie robi to wrażenie i jestem pełen podziwu, że Pawłowi chciało się przygotować taką instalację. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że musiał poświęcić na ten projekt ogrom czasu. Szanuję za poświęcenie!

Inne urządzenia, które tworzą… zespół muzyczny

Znalazłem również w sieci inny kanał, który wykorzystuje sprzęt do tworzenia muzyki. Mowa między innymi o… terminalach płatniczych czy szczoteczkach do zębów. Jeśli lubicie Queen, możecie posłuchać utworu Don’t Stop Me Now, który gra osiem urządzeń: dwie szczoteczki, trzy terminale, telefon oraz dwie maszyny do pisania.