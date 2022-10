Genesis Krypton 700 G2 to mysz, którą miałem okazję dla Was sprawdzić. Niewątpliwie jest to gryzoń wyprofilowany pod praworęcznych. Model sprawdzi się wśród osób, które korzystają z chwytu palm.

Genesis Krypton 700 G2 – wyprofilowany gryzoń dla graczy

Specyfikacja:

Sensor: Pixart PAW 3333

DPI: 200 – 8000

Akceleracja: 35G

Polling Rate: 1000 Hz

Liczba przycisków: 8

Łączność: USB 2.0

Długość przewodu: 200 cm

Przewód w oplocie: TAK

Żywotność przełączników: 20 mln.

Materiał ślizgaczy: Teflon

Waga: 96 g

Zawartość zestawu:

Mysz

Dodatkowe ślizgacze

Instrukcja obsługi

Genesis Krypton 700 G2 – wyprofilowany gryzoń dla graczy Genesis Krypton 700 G2 – wyprofilowany gryzoń dla graczy

Genesis Krypton 700 G2 – Konstrukcja oraz jakość wykonania

Chciałem tutaj napisać, że gryzoń jest bardzo fajnie wykonany, ale moją uwagę zwróciło nie najlepsze spasowanie konstrukcji, które przede wszystkim występuje, gdy na myszkę spojrzymy od spodu. Wtedy nasze oczy ujrzą prześwity i uginający się plastik w momencie dociskania go palcami. Niestety z tego względu nie mogę napisać, że jest dobrze.

Genesis Krypton 700 G2 – wyprofilowany gryzoń dla graczy

Poza tym otrzymujemy wyprofilowaną i przede wszystkim przyjazną konstrukcję zachęcającą do tego, aby ponownie odłożyć dłoń na nią. Nie jest to niczym wymyślnym, bo osoby lubiące się w chwycie typu palm powinny rozważyć wybór tego gryzonia przy zakupach. Przyjemnym rozwiązaniem jest tutaj także obecność nieco bardziej szorstkiej powierzchni po bokach myszki, która zapewnia lepszy chwyt. Docenią to przede wszystkim gracze.

Genesis Krypton 700 G2 – wyprofilowany gryzoń dla graczy

Mysz została wyposażona w osiem przycisków. W większości mamy taki standard, który ostatnio wpisał się w realia rynku, poza tzw. fire key, który został umiejscowiony przy lewym przycisku myszki, który możemy wykorzystać chociażby jako przycisk, który robi nam podwójne kliknięcie.

Przeczytaj także: Genesis Zircon 550 – test bezprzewodowej myszy

Genesis Krypton 700 G2 – Spód myszki

Genesis Krypton 700 G2 – wyprofilowany gryzoń dla graczy

Na spodzie swoje miejsce znalazły trzy ślizgacze, z czego to dwa są dosyć spore, a ten umieszczony na boku jest mniejszy. Ich działanie oceniam na „akceptowalne”. Nie mogę jakoś specjalnie na nie narzekać. Poza ślizgaczami nic ciekawego na spodzie nie uświadczymy, więc idziemy dalej.

Genesis Krypton 700 G2 – Przyciski

Genesis Krypton 700 G2 – wyprofilowany gryzoń dla graczy

Niestety, producent nie pochwalił się tym, jakie switche umieścił pod przyciskami. Tak czy inaczej, wydają się być jak najbardziej w porządku. Przede wszystkim te pod głównymi, które swoją charakterystyką przypominają omrony. Może to one? Łącznie w myszce znalazło się osiem przycisków. Jako dodatkowy uznaję w tym wypadku tzw. fire-key. Naciskając go mamy dwuklik lub po prostu możemy przypisać do dowolnej funkcji w wybranej przez nas grze. Scroll jest bardzo przyjemny i nawet przyznam, że jest to jeden z fajniejszych z jakich miałem okazję korzystać, pomimo, że to mysz za jakieś 130 zł.

Genesis Krypton 700 G2 – Podświetlenie

Genesis Krypton 700 G2 – wyprofilowany gryzoń dla graczy

Jakość podświetlenia wypada dla mnie bardzo fajnie, z pewnością mniej estetycznie, ale wiadomo, jest to kwestia gustu. Jednemu się będzie podobać, a drugi powie, że wygląda brzydko. Dla mnie w ogólnym rozrachunku jest po prostu ok. Podświetlenie zasygnalizuje nam też zmianę DPI, które dokonujemy górnymi przyciskami. Jako spory minus dodam, że podświetleniem sterujemy tylko z poziomu aplikacji, a więc korzystanie z oprogramowania w tym przypadku wydaje się być koniecznym.

Genesis Krypton 700 G2 – Sensor

Producent zastosował tutaj sensor Pixart PAW 3333, który spisał się rewelacyjnie w tym gryzoniu. Jak można zauważyć poniżej w Paint, nawet najwyższe poziomy DPI nie będą sprawiać nam kłopotów.

Genesis Krypton 700 G2 – wyprofilowany gryzoń dla graczy

W programie Enotus Mouse gryzoń również wypadł bardzo dobrze. Raportowanie 990 Hz z deklarowanego tysiąca to świetny wynik. Tak samo jak precyzja na poziomie 99%.

Genesis Krypton 700 G2 – wyprofilowany gryzoń dla graczy

Genesis Krypton 700 G2 – Wrażenia z użytkowania

Genesis Krypton 700 G2 – wyprofilowany gryzoń dla graczy

Użytkowanie gryzonia było w zasadzie przyjemne. Nie doświadczyłem jakichkolwiek problemów, a większe wady są już wymienione w zasadzie w poprzednich linijkach recenzji. Na pewno muszę jeszcze dodać do tego kabel, który jest w oplocie, ale w cenie myszki na poziomie około 130 zł nie znalazł się tutaj paracord, co nie jest odpowiednim podejściem producenta ze względu na sztywność zastosowanego rozwiązania.

Genesis Krypton 700 G2 – Oprogramowanie

Z tego co zauważyłem, oprogramowanie działa tylko w angielskiej wersji językowej i pozwala nam na utworzenie aż pięciu profili o wybranych przez nas preferencjach do każdego z nich. Poza tym nie ma żadnych dodatkowych ustawień, tylko od razu przechodzimy do zabawy z myszką.

Oprogramowanie 1 Oprogramowanie 2 Oprogramowanie 3

Oprogramowanie pozwala nam na przypisanie funkcji do dowolnego przycisku myszki, ale tylko z tych, które są dostępne z listy wyboru, ze względu na brak możliwości tworzenia własnych skrótów. W drugiej zakładce możemy ustawić profile DPI o wybranych przez nas parametrach. Niestety, jest to dosyć nie wygodne i nie ma możliwości wpisania samemu wartości, tylko trzeba korzystać z suwaków. Ostatnia zakładka Effect daje nam możliwość zmiany podświetlenia, które wypada całkiem przyzwoicie. Zabrakło podglądu każdego efektu w aplikacji i musimy przekonać się jak każdy z nich wygląda na skórze gryzonia.

Fajny rysunek w instrukcji obsługi

Na sam koniec dorzucę ciekawy rysunek, który znalazłem w instrukcji obsługi. Niewątpliwie zachęcił do korzystania z gryzonia i spowodował uśmiech na mojej twarzy.

Aby znaleźć szczegóły na temat testowanego modelu odwiedź stronę producenta – GENESIS.

Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii peryferia.