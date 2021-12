Gry z Androida trafią na Windows 11 w przyszłym roku

Jeszcze kilka lat temu nikt nie myślał, że zainstalowanie aplikacji z systemu mobilnego na system komputerowy będzie możliwe, jednak Microsoft i Google planują to zrobić. Pierwsze testy pozwalające na korzystanie z mobilnych aplikacji z Androida na Windows 11 rozpoczęły się kilka miesięcy temu. Wkrótce funkcja ta będzie dostępna dla każdego.

Gry z Androida trafią na system Windows 11

Wraz z premierą Windows 11 usłyszeliśmy o tym, że prędzej czy później na komputerach PC będziemy mogli uruchamiać aplikacje z Androida. Oczywiście bez pobierania emulatorów firm trzecich. Gigant z Redmond przygotował specjalny podsystem dla Androida, dzięki czemu korzystanie z aplikacji mobilnych będzie możliwe. Aplikacje będzie można pobierać z repozytorium Amazon Appstore.

Google oznajmiło, że tworzy już specjalną aplikację dedykowaną grom z Google Play, która trafi na platformę Windows. Aplikacja ta będzie dostępna zarówno na najnowszej wersji systemu, czyli Windows 11, jak i poprzedniej generacji OS. Gry Google Play będzie umożliwiała granie w gry, które dotychczas można było uruchomić na smartfonie lub tablecie z systemem Android.

Kiedy aplikacja trafi do użytkowników?

Nowa funkcja w Windows 11 i 10 pojawi się w przyszłym roku. Pozwoli ona na uruchomienie gier stworzonym na system Google Android. Samodzielna aplikacja Gry Google Play da dostęp do najlepszych tytułów znajdujących się w sklepie z aplikacjami. To potwierdza jedynie, że w pierwszych miesiącach dostęp do aplikacji będzie mocno ograniczony.

Nie ma informacji, w jaki sposób Google będzie wybierać gry, które trafią do usługi. Rzecznik Google potwierdza jednak, że po zalogowaniu się na konto Google na systemie Windows 11 lub 10, użytkownik będzie mógł kontynuować grę, którą zaczął na urządzeniu mobilnym. Zagadką są jednak wymagania co do komputera. Aplikacja ma trafić do ogólnego użytku już w przyszłym roku.