Hama LiberoBuds, czyli nowe słuchawki douszne

Marka Hama znana jest ze swojego wszechstronnego wachlarza produktów. Firma postanowiła poszerzyć swoją ofertę o słuchawki douszne, typu true wireless. Słuchawki bezprzewodowe najlepiej sprawdzają się przy ćwiczeniach fizycznych, czy codziennym podróżowaniu do pracy. Chcecie się dowiedzieć więcej na temat Hama LiberoBuds? Jeśli tak, to zapraszam do artykułu!

Doznania płynące z użytkowania Hama LiberoBuds

Najnowsze słuchawki marki Hama gwarantują nam naprawdę dużą swobodę ruchu z racji braku kabla. Dlatego też podczas ćwiczeń fizycznych zapominamy o tym, że znajdują się one w naszych uszach. Wartym również zaznaczenia jest fakt, iż producent pokusił się o to, by ich słuchawki były wodoodporne. Posiadają one certyfikat IPX5, czyli możemy ćwiczyć w deszczu bez obaw o uszkodzenie słuchawek. Również przydatnym rozwiązaniem jest zastosowanie w gumki przy słuchawce, która pozwala nam zwiększyć nam pewność trzymania się w naszym uchu. Zwiększa to znacząco komfort i doznanie płynące z użytkowania LiberoBuds z racji, iż nie musimy się martwić, iż wypadną nam one z małżowiny. Również wpływa to na aspekt samej jakości dźwięku, ponieważ zastosowanie tej gumy powoduje, iż słuchawka leży nam idealnie w uchu. Dzięki tym udogodnieniom słuchawki mogą pokazać to na co jest stać w stu procentach.

Obsługa asystentów głosowych

Jeśli wodoodporność oraz komfort użytkowania słuchawek to dla Was za mało. To ucieszy Was fakt, iż LiberoBuds wspierają zarówno asystenta głosowego Siri jak i Google Assistant. Mało tego, słuchawki posiadają guzik wielofunkcyjny, który pozwala m.in. odbierać połączenia, bądź je odrzucać, czy sterować muzyką. Oczywiście wszystko to powoduje, iż nasz smartphone może sobie spokojnie leżeć na stole, gdzie my z poziomu słuchawek możemy przełączyć niechciany utwór. Ważny aspektem jest również to, ile wytrzyma bateria. W przypadku LiberoBuds wytrzymują one 4 godziny działania na pełnym naładowaniu, a samo ich ładowanie trwa 2 godziny. Pudełko, bądź etui (jak zwał tak zwał) ładuje nam nasze słuchawki, w momencie kiedy je do niego włożymy. Jest to naprawdę wygodne, bowiem jeśli skończymy już korzystać ze słuchawek i odłożymy je do pudełka to naładują się one do pełna.

Wyposażenie i cena Hama LiberoBuds

Producent dorzucił 3 rozmiary gumek do słuchawek. Są one w rozmiarach S, M oraz L, więc nie musicie się martwić o to, czy słuchawki nie będą mieć za dużych gumek, bowiem w razie czego możecie je zmienić. Same słuchawki są dostępne w trzech kolorach. Niebieskim (skradli mi serce tym kolorem), szarym oraz czarnym. Cena LiberoBuds wynosi 160zł, więc jest to jak najbardziej w porządku cena, patrząc na to co one oferują.