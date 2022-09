Recenzja Huawei nova 10 Pro – design to jego drugie imię

Smartfon z wyświetlaczem OLED 120 Hz, ładowarką 100W, 8GB pamięci RAM, a także procesorem, który pozwala na komfortowe użytkowanie urządzenia na co dzień. Brzmi jak smartfon idealny? To koniecznie musisz sprawdzić poniższą recenzję Huawei nova 10 Pro.

Huawei nova 10 Pro – zawartość zestawu

W pudełku znajdziemy nie tylko samo urzadzenie w postaci smartfona, ale także:

ładowarkę 100W

Kabel USB-C

Przezroczyste etui

Skróconą instrukcję obsługi

Kluczyk do tacki karty SIM

Kartę gwarancyjną

Warto również dodać, że smartfon posiada fabrycznie naklejoną folię ochronną na ekran, a więc od razu po zaopatrzeniu się w urządzeniu jest ono kompletnie zabezpieczone i nie musimy szykować się na kolejne wydatki.

Huawei nova 10 Pro – specyfikacja

Wyświetlacz – 6,78″ OLED

Rozdzielczość – 2652 x 1200

Odświeżanie – 120 Hz (próbkowanie dotyku 300 Hz)

Procesor – Qualcomm Snapdragon 778G 4G

System Operacyjny – EMUI 12

Pamięć RAM – 8 GB

Pamięć wewnętrzna – 256 GB

Bateria – 4500 mAh z szybkim ładowaniem od 0% do 100% w 20 minut

Aparat główny – 50 MP (f/1.8), 8 MP (f/2.2), 2 MP (f/2.4)

Aparat przedni – 60 MP (f/2.4), 8 MP (f/2.2)

Dual SIM – TAK

NFC – TAK

GPS – TAK

5G – NIE

Bluetooth – 5.2

Czytnik linii papilarnych – w ekranie

Funkcja rozpoznawania twarzy – TAK

Wymiary – 164,24 x 74,45 x 7,88 mm

Waga – 191 g

Dostępne kolory – szary, czarny

Specyfikacja pochodzi ze strony producenta – Huawei.

Huawei Nova 10 Pro – system

Tak się składa, że całkiem nie dawno miałem przyjemność gościć inny smartfon od marki Huawei w swoich dłoniach, a tym samym była to kontynuacja przygody z systemem operacyjnym EMUI 12. Łącznie spędziłem z nim już jakiś miesiąc czasu i przyznam, że im dłużej korzystam tym bardziej się do niego przyzwyczajam, jest coraz to bardziej przystępny, przyjazny i po prostu wygodny w obsłudze. Niestety też po czasie wychodzą inne aspekty, które potrafią irytować, tak samo jak inne, z którymi byłem w stanie się już pogodzić na dobre. Co konkretnie mam na myśli?

Tak jak w przypadku poprzedniego urządzenia irytowała mnie mocno klawiatura, która lubiła zmieniać sobie naprawdę wiele wyrazów w tym także adresy e-mail to tak teraz przyzwyczaiłem się, że jeśli na pewno dobrze wpiszemy wyraz musimy wybrać go ze słowniczka po lewej stronie. Tak się złożyło, że użytkując niniejszy model więcej czasu spędziłem na wbudowanych mapach Petal. Sama nawigacja nie była jakaś zła, bo bez problemu otrzymywałem komunikaty o zbliżających się utrudnieniach w ruchu, korkach, a także zmiany trasy na bieżąco tak, aby je ominąć, a więc ta kwestia zdecydowanie na plus.

Na minus idzie niestety głosowy sposób informowania, który pomimo ustawienia na jak najbardziej prosty… mówił tak dużo, że najchętniej chciałbym go wyłączyć całkowicie. Naprawdę, jeśli jadę przez piąte miasto z kolei nie interesuje mnie zbytnio czy ulica jest Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wystarczy mi prosta informacja skręt w prawo, lewo lub nawet prosta informacja, aby skręcił w ulicę Piłsudskiego, a nie przez 10 sekund wysłuchiwał trzech, czy pięciu zbędnych słów przed konkretami, które są ważne dla kierowcy. Tyle.

W dalszym stopniu muszę pochwalić dopracowane gesty, z których korzystało mi się bardzo dobrze jak również funkcje rozpoznawania twarzy czy czytnik linii papilarnych, które działają bardzo dobrze i szybko. Rozpoznanie twarzy bez problemu nastąpi bez względu na warunki oświetleniowe (no chyba, że znajdujemy się w czterech ścianach, które nawet nie są oświetlone świecą) oraz czy mamy założone okulary przeciwsłoneczne czy też nie.

Huawei nova 10 Pro – wygląd zewnętrzny i głośniki

Design tego modelu osobiście przypadł mi do gustu, ale naturalnie rozumiem, że nie każdemu musi tak samo odpowiadać jak mi. Gdzieniegdzie na forach internetowych znalazłem informację jak ludzie marudzili właśnie na ten aspekt, ale osobiście uważam, że jest dosyć oryginalny i właśnie to w nim cenię.

Wszystkie przyciski zostały umieszczone po prawej stronie, na dole po prawej stronie znajduje się głośnik, po środku złącze USB-C, a po lewej stronie tacka na kartę SIM. Ze względu na takie rozwiązanie tracimy możliwość na zastosowanie głośników stereo. Chwila chwila. Tak samo jak w przypadku mate xs 2 drugi głośnik został umieszczony na górze urządzenia, a więc stereo jest jak bardziej, a w dodatku grają naprawdę przyjemnie dla ucha. Tył urządzenia jest delikatnie szorstki w dotyku, a to sprawie, że smartfon bardzo dobrze leży w dłoni. Nie będzie problemu z przypadkowym wyślizgnięciem się go z rąk ze względu na śliską fakturę.

Huawei nova 10 Pro – ekran

Zakrzywione brzegi smartfonu bezprecedensowo nadają mu elegancji oraz wygody przy używaniu gestów. Szybkie odświeżanie, którego zwolennikiem jestem również się znalazło. 120 Hz oraz 300 Hz próbkowania dotyku. Ekran posiada rozdzielczość 2652 x 1200 i obsługuje gamę kolorów P3, która zapewnia wyświetlanie nawet 1 miliarda barw. Imponujący wynik. Prawda?

Możemy również ustawić dynamiczne odświeżanie, które sprawdza się dosyć fajnie. Nie spada ono zbytnio do niskich poziomów i osobiście odczuwałem jakbym cały czas korzystał z 120 Hz.

Huawei nova 10 Pro – bateria

4500 to liczba mAh w jaką bateria tego urządzenia została wyposażona. Wystarcza na naprawdę długi okres czasu, a nawet podłączenie smartfonu na pięć minut pozwoli nam doładować sporą porcję energii do urządzenia. Wszystko za sprawą 100W ładowarki, która jest dołączona do zestawu. Zapewnia ona naładowanie urządzenia od 0% do 100% w zaledwie 20 minut. W przypadku ładowania od 20% do 80% (co jest aktualnie zalecane, aby wydłużyć żywotność ogniwa) wystarczy jedynie 10 minut. Jest to imponujący rezultat i nie raz czy dwa się dziwiłem, że tak szybko setka na wskaźniku wskoczyła.

Polecam włączyć tryb wydajności. Dzięki niemu smartfon przyśpieszy, a w bateria dużo szybciej „schodzić” nie będzie.

Tak szybkie ładowanie powoduje większe nagrzewanie się ogniwa niż zazwyczaj, więc producent postanowił zastosować architekturę chłodzenia cieczą, które powoduje, że smartfon pozostaje chłodny podczas ładowania. Jest to także odczuwalne na co dzień. Nie uświadczymy rozgrzanego urządzenia także podczas wymagającej rozgrywki. Szacując taki realny czas, na który jest nam wystarczy to spokojnie cały, intensywny dzień na urządzeniu. W przypadku rzadszego zaglądania pokusiłbym się o stwierdzenie, że jesteśmy w stanie dobić te dwa dni na jednym ładowaniu.

Huawei nova 10 Pro – aparat

Warto zaznaczyć, że znajdziemy optycznej stabilizacji obrazu za pomocą sztucznej inteligencji, co nie przekłada się na tak dobrą stabilizację jak w przypadku optycznej i tym samym trzeba samemu zwrócić trochę uwagi, aby nie zrobić rozmazanych zdjęć szczególnie po przybliżeniu. Zaczynając od tylnego aparatu otrzymujemy 50 MPix matrycę. Drugi aparat, który ma odpowiadać za szerokokątne zdjęcia 112° posiada 8 MP i trzeci aparat 2 MP do pomiaru głębi. W przypadku aparatu do selfie mamy dwa aparaty: główny 60 MP z kątem 100° i drugi 8 MP z zoomem 2x oraz 5x. Otrzymujemy także możliwość nagrywania z dwóch kamer jednocześnie z podglądem także z obu na żywo.

Szerokokątne Normalnie 2x 3x 4x

Szerokokątne Normalnie 2x

Szerokokątne Normalnie 2x

Normalnie

Normalnie

Normalnie

Supermakro

Supermakro

Supermakro

Huawei nova 10 Pro – wydajność

Za wydajność Huawei nova 10 Pro odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 778G 4G przy wsparciu 8 GB pamięci RAM, który nie ukrywajmy posiada bardzo przyjemną wydajność, ale jest odpowiednikiem dla smartfonów w trochę niższym budżecie. Poniżej przedstawiam wykres obrazujący wydajność w benchmarkach w porównaniu z innymi smartfonami.

Huawei nova 10 Pro – użytkowanie w praktyce

Codzienne użytkowanie było bardzo przyjemne. Ogromnym plusem jest chociażby ekspresowe ładowanie baterii i 120 Hz ekran. Design to również kwestia, która może skraść serce przyszłego użytkownika, lecz największą bolączką takiej osoby może okazać się brak wsparcia dla standardu 5G czy usług Google, które umówmy się. Są chyba najbardziej wyczekiwane w smartfonach Huawei, bo tak jakby z automatu staje się to minusem przy każdym modelu, który tego nie posiada. Boli także fakt średnich map Petal, o których rozpisałem się wcześniej.

Sugerowana cena urządzenia to 2999 złotych. Urządzenie będzie również dostępne w wersji „bez dopisku” Pro z mniejszym ekranem, baterią (4000 mAh) oraz wolniejszą ładowarką (66W) w cenie 2499 złotych. Oba modele będą dostępne do kupienia 28 września.

