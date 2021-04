Hulajnogi marki Bird w sprzedaży w Polsce

Pogoda za oknem jest zmienna, ale mamy przecież kwiecień. Tak czy inaczej, ciepłe dni powinny pojawić się lada moment. Warto więc „uzbroić się” w fajny środek transportu, który przyspieszy podróże do pracy, sklepu czy gdzie tam sobie chcecie. Hulajnogi marki Bird pojawiły się w sprzedaży w Polsce.

Hulajnoga, jak hulajnoga można by rzec. A właśnie, że nie! Hulajnogi marki Bird cechuje mocna ramą, którą wykonano z aluminium tego samego, które wykorzystuje się do produkcji samolotów. Oprócz tego pojazdy te oferują możliwość podłączenia z aplikacją dzięki komunikacji Bluetooth. Sprzęt posiada wyświetlacz LED i, co najważniejsze – międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa.

Hulajnogi marki Bird

Amerykańskie pojazdy wyposażono w specjalny, inteligentny system, który zarządza baterią oraz Bluetooth. Aplikacja dostępna w języku polskim pozwala nam na sprawdzenie historii pokonanych tras, stan baterii oraz na lokalizowanie hulajnogi. Jeśli ktoś będzie chciał ją nam ukraść, otrzymamy na nasz smartfon powiadomienie. Ostatnia funkcja jest dostępna tylko w modelu One, gdyż tylko on ma moduł GPS.

Amerykańskie hulajnogi – co już wcześniej wspominałem – wykonano z materiałów cechujących się wysoką jakością. Mowa o aluminium klasy lotniczej z dodatkiem między innymi miedzi. Finalnie uzyskujemy niski ciężar, ale i wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Hulajnogom nie straszne są również zachlapania, ponieważ np. wersja One może pochwalić się stopniem ochrony IP34, z kolei Air IP 35.

Amerykańskie pojazdy elektryczne dla każdego

Jeśli chodzi o hulajnogi marki Bird mamy do dyspozycji trzy modele. Pierwszy z nich – Bird One to flagowiec. Hulajnoga waży 17,5-kilograma, posiada ciekawe rozwiązania o których pisałem wcześniej (moduł GPS i tak dalej) oraz wyposażona jest w 12,8 mAh baterię. To oznacza, że maksymalnie możemy przejechać 40 kilometrów na jednym ładowaniu. Trwa ono około sześciu godzin. Nie zaprzeczam, nie potwierdzam – to słowa producenta. Urządzenie posiada hamulec bębnowy, oświetlenie LED i silnik 300W, który pozwala rozpędzić się do 29 km/h. Cena? 5999 zł.

Bird Air to z kolei pozycja dla „słodkich grubasków”, ponieważ pojazd ważący 13,6 kg pozwala na udźwig do 100 kg. Silnik, nieco słabszy bo 250W oferuje prędkość maksymalną wynoszącą 25 km/h. Akumulator podobno ładuje się 3 – 4 godziny, a maksymalny dystans, jaki możemy pokonać za pomocą Bird Air to 25 km. Warto zwrócić uwagę na opony – odporne na przebicia i sprawnie pokonujące krawężniki. Kwota, jaką należy wydać by wejść w posiadanie tego modelu to 3499 zł.

Hulajnogi marki Bird to również produkty dla dzieci. Birdie to trójkołowiec o wadze 3 kg. Mogą nią jeździć najmłodsi – od lat trzech. Mowa o dzieciach o wadze nie przekraczającej 50 kilogramów. Model ten wykonano tak, aby był trwały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. Opony również cechują się wysoką odpornością na ścieranie. Cena tej hulajnogi marki Bird wynosi 499 zł. Więcej informacji na temat produktów firmy można znaleźć na stronie: https://riderstore.pl/pojazdy/bird/