Iiyama G-Master G2740QSU-B1. Szybki rzut okiem

Jako fan firmy iiyama z wielkim zainteresowaniem przyglądam się nowemu monitorowi od tego producenta. Przyzwyczaiłem się już do wysokiej jakości produktów prezentowanych przez markę. Dlatego po iiyama G-Master G2740QSU-B1 nie spodziewam się niczego innego jak tylko bardzo dobrego monitora dla graczy.

Gracze będą zadowoleni – specyfikacja

Urządzenie jest przeznaczone głównie dla graczy i patrząc na specyfikację faktycznie wszystko się zgadza:

Matryca wykonana w technologii IPS – dobre odwzorowanie kolorów, równomierne podświetlenie oraz szerokie kąty widzenia.

– dobre odwzorowanie kolorów, równomierne podświetlenie oraz szerokie kąty widzenia. rozdzielczość QHD (2560×1440 pikseli), przekątnej 27 cali – to połączenie zapewni nam duży obraz o bardzo dobrej jakości.

(2560×1440 pikseli), przekątnej – to połączenie zapewni nam duży obraz o bardzo dobrej jakości. charakteryzuje się czasem reakcji równym 1 ms (MPRT) i częstotliwością odświeżania 75 Hz. To gwarancja płynnego działania nawet w bardziej dynamicznych tytułach.

Producent zadbał również o oczy graczy – Iiyama G-Master G2740QSU-B1 został wyposażony w opcję redukcji światła niebieskiego oraz technologię Flicker free. Monitor obsługuje również technologię FreeSync.

Dokładną specyfikację znajdziemy na stronie producenta.

Budowa iiyama G-Master G2740QSU-B1

Użytkownicy nowego monitora od firmy Iiyama będą mogli być zadowoleni nie tylko z jego działania. Monitor z wyglądu charakteryzuje się przede wszystkim prostotą i minimalizmem – nie ma na nim niepotrzebnych udziwnień.

Na tylnym panelu Iiyama G-Master G2740QSU-B1 znajdziemy dżojstik do sterowania menu, złącza HDMI oraz DisplayPort, a także jack audio 3,5mm. Umożliwi nam on podłączenie do monitora zewnętrznych głośników, gdyby te wbudowane do urządzenia nie były dla nas wystarczające. Producent nie zapomniał również o USB HUB, który oferuje 2 gniazda USB. W tylnej części znajdziemy również miejsce na przymocowanie uchwytu w standardzie VESA. Na biurku monitor położymy na łapie, która trzyma się na podstawie w kształcie litery V iumożliwia regulację kąta nachylenia ekranu.

G-Master G2740QSU-B1 Black Hawk – warto?

Monitor iiyama G-Master G2740QSU-B1 swoją specyfikacją na pewno zaspokoi wymagania nie jednego gracza. Ale czy warto wydawać pieniądze akurat na ten model? Na rynku znajdziemy kilka modeli tańszych nawet o około 200zł, które mogą się pochwalić wyższą jasnością czy większym kontrastem. Z drugiej strony, jeśli dołożymy około 200zł będziemy cieszyli się częstotliwością odświeżania ekranu na poziomie 144 Hz. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to na prawdę solidny monitor. Warto rozważyć go przy wybieraniu nowego modelu.