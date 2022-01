ING tylko dla zaszczepionych? Bank wprowadza skanery kodów QR

Na łamach profilu banku ING pojawiło się pytanie dotyczące szczepień. Jeden z użytkowników stwierdził, że bank wprowadza skanery kodów QR. Co ciekawe, ten fakt został potwierdzony, aczkolwiek skaner ma być wykorzystywany tylko przez osoby pracujące w banku.

Szczepienia związane z COVID-19 budzą ogromne kontrowersje. Ludzie dzielą się na tych, którzy wierzą w ich działanie oraz tych, którzy kategorycznie zaprzeczają skuteczności. Nie mi to oceniać. Nie podoba mi się jednak ograniczanie, do którego dopuszczają się na przykład kraje. Mam na myśli brak możliwości podróżowania dla osób niezaszczepionych. O wejściach do różnych miejsc publicznych nie wspomnę.

Co gorsze, coraz częściej słyszymy o tym, że przedsiębiorstwa również stosują zasadę dostępności dla klientów tylko zaszczepionych. Jest to trochę… bezsensowne, gdyż przecież osoba zaszczepiona nadal może zarażać, a także być zarażona. Mniejsza z tym. Każdy powinien mieć prawo do decydowania o własnym życiu. Innego zdania są chyba władze banku ING.

Bank ING tylko dla zaszczepionych? W placówkach pojawią się skanery kodów QR

Wróćmy do banku ING, który zdecydował się na wprowadzenie wspomnianych skanerów. Jeden z użytkowników nie do końca jest zadowolony z takiego rozwiązania o czym poinformował na łamach profilu banku na Facebooku. Z resztą, zobaczcie sami.

Bank potwierdził wprowadzenie czytników, jednak mają one dotyczyć tylko pracowników. Co nie zmienia faktu, że jest to ograniczenie wolności człowieka. Przynajmniej według mnie. Czy to oznacza, że ING tylko dla zaszczepionych? Kody QR o których mowa mają również zezwolić na wejście do budynku także osobom po teście na koronawirusa oraz ozdrowieńcom. Podobno ma to na celu zmniejszenie ryzyka powstania ognisk chorobowych. No… powiedzmy.

Poczytajcie komentarze. Jest ich sporo i wiele osób bardzo negatywnie wypowiada się na temat zmian. Mało tego, część osób informuje, że chce zmienić bank. Wpis na temat kodów QR rozpoczął prawdziwą burzę. Praktycznie pod każdym nowym wpisem na profilu ING na Facebooku pojawiają się negatywne komentarze dotyczące wspomnianej sprawy. Czy to oznacza początek kryzysu wizerunkowego banku ING? Dajcie znać co o tym myślicie.

