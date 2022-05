Instagram relacje wprowadził już jakiś czas temu i dla wielu użytkowników stały się one najczęściej wykorzystywanym sposobem do dzielenia się swoim dniem z obserwującym. Firma stwierdziła, że musi coś z tym zrobić, ponieważ nie wszystko powinno być udostępniane tylko przez relacje. Dlatego też testuje limit Stories.

Platforma wprowadza bardzo poważne zmiany

Instagram Stories to prosty sposób na udostępnianie relacji ze swojego dnia. Trwają one 24 godziny i po tym czasie odtworzyć i zobaczyć może je tylko autor. Dla wielu stał to się główny sposób na prowadzenie swojego profilu. Zamiast postu na platformie wstawiają szybkie nagranie lub zdjęcie. Platforma nie jest z tego zbytnio zadowolona, dlatego też szykują się zmiany.

Przeczytaj także: Tiktokerka z Pakistanu podpaliła las… dla wyświetleń

Założenie portalu Instagram jest takie, że głównym elementem jest wstawianie zdjęć na swój profil. Stories mają być tylko dodatkową funkcją, z której mogą korzystać użytkownicy. W ostatnich latach wydaje się, że jest zupełnie inaczej. To właśnie relacje stały się głównym narzędziem, z jakiego korzystają użytkownicy platformy. To wkrótce może się skończyć, ponieważ serwis testuje już pierwsze limity relacji.

Instagram ogranicza wstawianie Stories

Instagram planuje mocno ograniczyć wstawianie relacji na nasze profile. Pierwszymi użytkownikami, którzy o tym się przekonali, są mieszkańcy Brazylii. Użytkownicy, którzy zbyt często używali funkcji Stories, mogą teraz udostępnić tylko trzy relacje. Pozostałe z nich ukryte są pod przyciskiem „Pokaż wszystko”.

Ograniczenie dodawanie relacji na platformę ma zachęcić użytkowników Instagram do korzystania z innych funkcji serwisu. Jest to też sposób na walkę ze spamerami, ponieważ obecnie do naszych Stories można wrzucić nawet 100 relacji.

Instagram ograniczy funkcję udostępniania Stories? Testy limitu trwają 25

Źródło: XDA-developers