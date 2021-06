iPhone 12 Pro wady i zalety. Warto kupić smartfon Apple?

Coraz pewniejszym krokiem zbliża się premiera najnowszego smartfona marki Apple. Jeśli zastanawiacie się, czy kupić obecny model – iPhone 12 Pro, prezentuję jego wady i zalety po dziewięciu miesiącach jego użytkowania. Myślę, że po takim okresie można śmiało zaprezentować to, co w tym modelu faktycznie mi się podoba, a co wręcz przeciwnie – mocno irytuje. Zapraszam do lektury artykułu.

Nie martwcie się, będzie raczej krótko i treściwie. Pokażę najważniejsze wady i zalety iPhone 12 Pro. Oczywiście, mówimy o mojej prywatnej opinii. Już teraz, podczas tworzenia tego materiału jestem wręcz pewny, że ktoś napisze komentarz, iż np. opisywana przeze mnie wada wcale czymś negatywnym nie jest.

Dlaczego iPhone 12 Pro?

Może zacznijmy od tego, dlaczego wybrałem dwunastkę? Przecież na rynku jest wiele świetnych smartfonów. Przykłady? Wiele modeli marki realme, Motorola, OPPO. Wcale nie trzeba wydawać ogromnej ilości gotówki aby posiadać bardzo dobry smartfon. Dlaczego więc kupiłem smartfon za 5200 zł? Przecież ta cena to absurd. Przede wszystkim mocno nakręciłem się wszystkimi newsami i przeciekami nt. dwunastki. Przyznaję się do tego szczerze. Do tego byłem fanem designu iPhone 5, którego byłem posiadaczem. Był to jeden z moich ulubionych smartfonów, a z racji częstego testowania różnych modeli, wiele egzemplarzy przeszło przez moje ręce. Są jednak takie, które faktycznie człowiek zapamiętuje na długo.

Tak więc, nakręcony newsami, oglądałem premierę i… faktycznie, sprawdziło się! Design iPhone 12 Pro nawiązywał do „piątki”. Stwierdziłem więc, że chcę ten telefon. Lubiłem iOS, smartfony Apple nie tracą tak mocno na wartości, finansowo mogłem sobie na to pozwolić więc, czemu nie? Tym bardziej, że konkurencja w postaci Samsunga Galaxy, Huawei czy nawet Xiaomi oferuje flagowce w tak wysokich cenach, że można się złapać za głowę.

Pierwsze wrażenie

Nie przesadzając – model ten wywarł na mnie pozytywne wrażenie, jednak nie było efektu „wow”, o którym olbrzymimi literami pisał producent. Być może to przez to, że jednak „kilka” tych topowych smartfonów miałem w rękach. Wybrałem wersję białą, ponieważ taka mi się podobała i nawiązywałem do „piątki”, którą też kupiłem w takim kolorze. Wyciągając iPhone 12 z pudełka zaśmiałem się również z kwestii ekologii. Dostajesz smartfon, kilka książeczek (równie dobrze mogli to zrobić w PDF) i kabelek z końcówkami Lightning i USB C. Bez sensu. Musisz dokupić ładowarkę by znów otrzymać stertę dokumentów i pudełek. Gdzie ta ekologia? Czysty biznes i tyle! Stwierdziłem, że ładowarki nie kupuję, mam w laptopie USB C, a także ładowarkę indukcyjną i w zupełności taki zestaw mi wystarcza. No, prawie. W autach port najnowszej generacji nie jest jeszcze czymś oczywistym, dlatego chcąc, nie chcąc warto posiadać przewód zakończony USB starszego typu.

Jakość wykonania iPhone 12 Pro

Napisałbym, że to solidny sprzęt, ale po niecałym miesiącu w moim przypadku uległ uszkodzeniu przycisk blokowania. Niby działał, ale nie było charakterystycznego „kliku”. I teraz to, co jest najlepsze w przypadku Apple. Oddałem telefon do serwisu, nie ważne jakiego – byleby był to autoryzowany serwis. W moim przypadku mowa o Cortland. Po tygodniu dostałem nowy smartfon. Od tamtej pory problemów żadnych nie mam. Jakość spasowania, „feeling” podczas użytkowania – wszystko to potwierdza, że iPhone 12 Pro jest flagowcem, smartfonem z górnej półki. W końcu wydajemy na ten model bardzo dużo pieniędzy.

Na bokach producent zastosował chirurgiczną stal nierdzewną. Myślałem, że taki materiał będzie odporny na zarysowania. Nic bardziej mylnego! Ta stal rysuje się na potęgę. Oczywiście nie są to jakieś grube, brzydkie rysy, ale tych mikro-rysek jest ogrom. Zapytacie, dlaczego nie noszę etui? Bo nie lubię. Nie po to kupuję telefon w takim, a nie innym rozmiarze, by później „obudować” go jakimiś wzmocnieniami, zmieniając jego rozmiar.

Drugi temat, na którym mocno się zawiodłem to front pokryty warstwą ceramiczne shield. Czytając o tym elemencie miałem nadzieję, że nie będę potrzebował żadnego szkła gdyż iPhone 12 Pro nie będzie się rysował. Dobry żart. Nie noszę telefonu z kluczami, normalnie odkładam go na półkę, w samochodzie również kładę go w odpowiednim miejscu i co? I cóż, ekran jest porysowany i to wcale nie jakoś tam minimalnie. Słabo.

Smartfon podczas codziennego użytkowania

No cóż, iOS z tego słynie, że się nie zacina. I to prawda. Patrząc na wady i zalety iPhone 12 Pro, to właśnie płynność pracy oprogramowania jest największą zaletą. A to, że nie jest taki „dostępny” to może i zaleta? Czasami to wszystko jest wręcz śmiesznie proste w obsłudze. Tak jakby robione dla… debili? Bez obrazy oczywiście. Sam też użytkuję ten system. Nie ma odblokowania liniami papilarnymi, ale odblokowanie twarzą działa wzorowo. No, chyba, że chcecie odblokować system z otwartą buzią to wtedy się nie da. Nie wiem dlaczego mój kumpel wpadł na pomysł by sprawdzić, czy działa z otwartą i zamkniętą. Ale potwierdziło się – wtedy nie działa. Tak czy inaczej, zarówno w dzień (co oczywiste) jak i po zmroku (co mniej oczywiste) odblokowanie działa i jest szybkie. Nie tak szybkie jak czytnik linii papilarnych w smartfonach Huawei, ale akceptowalne.

Podoba mi się jakość dźwięku. Serio, gra to bardzo dobrze i nie wiem dlaczego tak jest. W sumie tak samo dziwiłem się dlaczego tak dobrze grają głośniki w MacBooku Air z M1. No kurczę, przy jazzie nie potrzebujecie zewnętrznego źródła dzięku. Chyba, że chcecie się skupić na muzyce, to wtedy oczywiście, słuchawki się przydadzą. Wracając do wad i zalet iPhone 12 Pro. Największy hejt za brak gniazda słuchawkowego. Są ludzie tacy jak np. ja, którzy z niego korzystają. Nie każdy lubi te bezprzewodowe! Całe szczęście, że mam wzmacniacz DAC SMSL iCON.

Jakość zdjęć i filmów w iPhone 12 Pro

Myśląc o tym, jakie wady i zalety ma iPhone 12 Pro grzechem byłoby pominięcie aparatu. W dzień to wiadomo, większość robi dobre fotki, ale te w nocy! Szczęka mi opadła jak zrobiłem zdjęcia w praktycznie zupełnej ciemności. Zero ziarna, zero rozmazania. Nadal jestem w szoku. Tak samo w przypadku filmów. Stabilizacja obrazu działa tak świetnie, że możecie sprzedać gimbale. Z resztą, sami zobaczcie – przygotowałem dla Was trochę fotek i „zlepek” krótkich filmików. Warunki oświetleniowe – różne. Aha, fotki są przerobione pod kątem rozdzielczości, bo… trochę mi szkoda miejsca na serwerze. Wybaczcie. Jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć oryginalne wersje, może się do mnie zgłosić.

Co jeszcze mi się podoba lub nie podoba w „dwunastce”?

Smartfon lubi czasami się przegrzewać. Nie ma reguły kiedy, po prostu czasami się mu to zdarza. Bateria? Niby nie ma tragedii, ale mogłaby być lepsza. Od razu wyłączyłem 5G, bo przez wykorzystywanie tego typu sieci akumulator „leci” w mgnieniu oka. A nie oszukujmy się, to 5G działa jakby nie mogło. Cieszyłbym się gdyby w Polsce wszędzie, podkreślam wszędzie działało dobrze LTE. Od tego zacznijmy, drodzy operatorzy. Na 5G przyjdzie pora.

Ogólnie, nie ukrywam, patrząc na wady i zalety iPhone 12 Pro, ma on więcej tych drugich. Jest ładny (przynajmniej dla mnie), dobrze leży w dłoni, jest mega szybki i taki zostanie na wiele lat. Do tego utrata wartości jest niewielka. A jeszcze jak kupicie sobie komputer i zegarek Apple, a więc „wsiąkniecie” w ekosystem Apple to… nie sądzę, że ktokolwiek i kiedykolwiek przekona Was do powrotu do Androida i Windowsa. Przypomniałem sobie o notchu, który faktycznie jest duży, ale jak sami widzicie – przyzwyczaiłem się do niego. Wiem, że „łezka” w postaci obiektywu w niektórych smartfonach z Androidem wygląda świetnie, ale no cóż. Apple sobie ubzdurało, że taki szeroki pasek jest OK i mocno się tego trzyma. Nie, nie jest, ale też nie irytuje mnie. A przyznam się, że obawiałem się, że będzie to coś, co mnie będzie denerwowało.

Czy warto kupić iPhone 12 Pro?

W sumie, to zależy. Jeśli chcesz mieć smartfon Apple, który będziesz używać przez kilka lat to tak. Tym bardziej, że przeglądając różne oferty zauważyłem, że można go kupić za około 4700 zł. Wiem, to nadal piekielnie drogo, ale zakładamy, że masz te pieniądze lub chcesz wziąć go na raty. A jeśli masz firmę i odliczysz VAT to już w ogóle będzie bajecznie. Krótko mówiąc, iPhone – niezależnie czy teraz mówimy o dwunastce, jedenastce czy nawet ósemce to taki smartfon, który jest świetnie „zintegrowany” z oprogramowaniem. Dzięki temu będzie wzorowo pracował przez wiele lat. O wydawaniu aktualizacji nawet nie wspominam. Widać, że producent przykłada się do tego tematu.

Podsumowując, iPhone 12 Pro to bardzo dobry smartfon. Ma świetny aparat, procesor A13 Bionic pracuje wzorowo i tak naprawdę w przypadku produktów Apple nie obchodzą Cię podzespoły bo i tak wszystko będzie dobrze działać. OK, kolega Ci powie, że w jego Xiaomi jest osiem rdzeni, 32 GB RAM i tak dalej. Ale co z tego, skoro jego smartfon po dwóch latach będzie się zacinał, a twój nie. Minusy? Oprócz ceny – słaba odporność na zarysowania – zarówno ekranu, jak i ramek. Do tego ta żałosna ekologia (brak ładowarki w zestawie), która jest niczym innym jak „trzepaniem” kasy. No i chyba przyzwyczajenie. Kupisz iPhone, nie będziesz raczej chciał przesiadać się na Androida. To znaczy nie wiem, mi to obojętne, ale lubię nową technologię. Znam jednak ludzi, którzy kupując produkt Apple, nie będą chcieli już nic innego.