iPhone 13 z długo wyczekiwaną funkcją. Apple zamówiło części u rywala

Informacje o wyższej częstotliwość ekranu w smartfonach Apple pojawiły się już przy okazji premiery iPhone 12. Ostatecznie model ten nie zyskał takiej funkcji. Najnowsze przecieki mówią, że wyświetlacz o takich właściwościach będzie dostępny w iPhone 13.

iPhone 13 z większą częstotliwością odświeżania wyświetlacza

Do premiery iPhone 13 jeszcze daleko, jednak co chwila pojawiają się nowe informacje. Najnowszy przeciek mówi o wyświetlaczu, który ma być największą zmianą względem poprzednika. Ekran w „trzynastce” ma zyskać wyczekiwaną przez duże grono osób funkcję. To kolejne usprawnienie smartfona, które Apple postara się wdrożyć.

iPhone 13 otrzyma wyświetlacz OLED z ProMotion, co oznacza, że będzie on pierwszym smartfonem w historii amerykańskiego producenta, który otrzyma ekran z odświeżeniem o podwyższonej częstotliwości. Ekrany mają oferować odświeżanie w zakresie od 1 do 120 Hz. Na pokładzie znajdzie się też funkcja Always-on-Display, która nie była wcześniej oferowana przez smartfony Apple.

Wyświetlacz w iPhone 13 ma oferować zwiększoną częstotliwość odświeżania.

Apple złożyło zamówienia na wyświetlacze u swojej największej konkurencji

Jak donosi portal The Elec, Apple wyposaży iPhone 13 w ekrany LTPO OLED. Wyświetlacze produkowane są przez największego konkurenta Apple na rynku smartfonów – Samsunga. Wyświetlacze tego typu trafią do mocniejszych wersji smartfonów z serii Pro.

Według raportów, Apple złożyło już zamówienie na ekrany u Samsunga. Koreański producent, który może pochwalić się najbardziej rozwiniętą technologią ekranów OLED na rynku, przygotuje specjalną linię produkcyjną. Ma produkować on co najmniej 70 tysięcy ekranów miesięcznie.

Okazuje się jednak, że Samsung nie będzie jedynym dostarczycielem ekranów do nowych iPhone’ów. Apple podobno prowadzi również rozmowy z LG i BOE.