iPhone SE 2022 będzie wyglądał, jak jedenastka?

W sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat zbliżającego się, budżetowego smartfona Apple – iPhone SE 2022. Jest szansa na to, że budżetowiec Apple będzie w końcu prezentował się, jak nowoczesne smartfony giganta z Cupertino. Jest jednak jeden problem, z którego nie będą zadowoleni Ci, którzy czekają na jego premierę.

iPhone SE 2022 pozostanie niezmieniony

W 2020 roku Apple zaprezentowało drugą generację swojego budżetowego smartfona. O ile pod względem wydajnościowym iPhone SE prezentował się tak samo dobrze, jak większość flagowców z systemem Android, to pod względem stylistycznym został w 2017 roku. Bazował on bowiem na konstrukcji „ósemki”, która zadebiutowała właśnie w tamtym okresie.

Przez wiele miesięcy mówiło się, że iPhone SE 2022 nie będzie różnił się zbyt wiele od swojego poprzednika pod względem wyglądu. Źródła mówiły, że ten w dalszym ciągu będzie posiadał grube ramki wokół ekranu oraz fizyczny przycisk home z Touch ID. Wydaje się, że nie byłby to zbyt atrakcyjny smartfon dla konsumenta, pomimo tego, że wydajnością biłby niejednego flagowca. Niemniej jednak tegoroczna wersja będzie posiadała nowszy procesor i będzie obsługiwać 5G!

Kiedy Apple zdecyduje się na odświeżenie wyglądu budżetowca?

Plotki na temat nadchodzącego iPhone SE 2022 nasilają się z każdym tygodniem i na pewno ich częstotliwość nie ustanie do momentu premiery smartfona. Najnowsze doniesienia mówią, że wygląd smartfona nie ulegnie zmianie, a osoby, które czekają na odświeżenie tej serii, będą musiały poczekać do 2024 roku. Właśnie wtedy na rynek ma trafić czwarta generacja modelu, która będzie bazowała na XR/ iPhone 11. Będzie posiadał on jednak ekran mniejszy niż przekątna 6,1-cala, Face ID i mniejszą baterię. Czy zastąpi on wersję iPhone mini? Bardzo możliwe.

Wszystko więc wskazuje na to, że gigant z Cupertino zdecydował się na kontynuowanie serii SE. Sugeruje się, że kolejny smartfon z tej serii zadebiutuje za kolejne dwa lata, co zgadzałoby się z wcześniej założonym cyklem. Doniesienia mówią jednak, że Apple chce skrócić cykl wydawania iPhone SE. Być może ten będzie pojawiał się na rynku co rok jak w przypadku flagowych serii smartfona.

