W dobie globalnej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 życie każdego z nas wywróciło się o 180 stopni. Ograniczone możliwości poruszania się, przymus chodzenia w maskach, praca lub nauka zdalna to coś, co przeżywa obecnie każdy z nas. Po powrocie do naszych domów skrupulatnie dbamy o higienę naszych rąk, dokładnie je myjąc. Ale jak dezynfekować sprzęt komputerowy w czasie pandemii? To bardzo ważne. Przecież jest to coś niezbędnego do naszej pracy i nauki, a wiec spędzamy przy nim bardzo dużo czasu.

Dlaczego warto dezynfekować sprzęt komputerowy w czasie pandemii?

Wszyscy przy naszych komputerach spędzamy jakąś część dnia. Jedni więcej, drudzy mniej. Nie zmienia to jednak faktu, że spędzając przy stanowisku jakikolwiek czas, ulec może ono zabrudzeniu. Na naszych klawiaturach czy myszkach gromadzi się wiele zabrudzeń z różnych źródeł. Chodzi o nasz pot, fragmenty martwego naskórka, kropelki picia czy różnego rodzaju okruszki z jedzenia. I chociaż z zewnątrz nasz sprzęt wyglądać może na czysty, nie dajmy się zwieść pozorom. Gdy dotykamy dłońmi osprzętu naszego komputera, nie możemy mieć pewności, co na nim czyha. W okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 musimy szczególną uwagę zwrócić uwagę na higienę naszego stanowiska. Jak ją zachować? Co robić, aby utrzymywać nasz komputer i urządzenia peryferyjne w czystości i względnej sterylności?

Te rzeczy szczególnie się nam przydadzą

Przybory, które potrzebujemy do prawidłowej dezynfekcji naszego stanowiska, są ogólnodostępne, a niektóre wręcz z pewnością znajdziemy w naszych domach. Potrzebować będziemy na przykład pałeczek do uszu, wykałaczek. Przyda się płaski pędzelek, detergent do czyszczenia elektroniki, alkohol izopropylowy, ściereczka z mikrofibry, stara szczoteczka do zębów oraz sprężone powietrze (na przykład w puszce).

Przy pielęgnacji naszego sprzętu warto pamiętać o zastosowaniu odpowiednich środków. Do czyszczenia oraz dezynfekcji elektroniki nie wolno używać zwykłego alkoholu etylowego. W większości przypadków nie jest on obojętny dla czyszczonych powierzchni i może je uszkodzić. Najlepiej użyć do tego alkoholu izopropylowego, ale wcześniej należy rozcieńczyć go z wodą zdemineralizowaną w proporcjach 7:3

– radzi Michał Wróbel, Project Manager w firmie FIXIT SA, specjalizującej się w dostarczaniu usług opieki posprzedażowej producentom elektroniki oraz indywidualnym użytkownikom.

Jak dezynfekować sprzęt komputerowy w czasie pandemii?

Podstawowym krokiem jest odłączenie czyszczonych urządzeń od prądu. Komputer stacjonarny czy laptop odpinamy od kabla zasilającego, a klawiaturę, myszkę czy pada od portów, do których są przypięte. Przechodząc jednak do samego czyszczenia, pozbyć się musimy wszelkich okruchów i innego rodzaju stałych zanieczyszczeń. Tutaj przydatnym “narzędziem” będzie puszka ze sprężonym powietrzem. Wspomagać się możemy także pędzelkiem, szczoteczką do zębów, wykałaczkami oraz pałeczkami do uszu. Gdy mamy klawiaturę mechaniczną, zdecydowanym ułatwieniem będzie wyjęcie każdego z klawiszy – keycapów. Czyszczenie przestrzeni pomiędzy nimi stanie się wtedy zgoła łatwiejsze. Warto pamiętać, że to w klawiatura właśnie narażona jest w bardzo dużym stopniu na powierzchowne zabrudzenia i nie tylko.

Gdy oczyścimy nasz sprzęt z większych zabrudzeń, do akcji wkroczyć musi jakiś środek chemiczny, który pozwoli nam na oczyszczenie sprzętu z poważniejszych zabrudzeń. Rolę tą spełni odpowiednio środek do czyszczenia elektroniki, który kupimy np. w markecie z szeroko pojętą elektroniką. Pamiętać jednak musimy, żeby nie przesadzić z jego ilością, gdyż w ten sposób możemy uszkodzić sprzęt. Ściereczkę z mikrofibry czy patyczek do uszu wystarczy lekko zwilżyć.

Aby dokonać dezynfekcji naszego sprzętu, potrzebować będziemy 70% roztworu alkoholu izopropylowego. Nim także nasączamy ściereczkę lub pałeczkę do uszu i dezynfekujemy rzeczy takie jak myszka, klawiatura, obudowę laptopa czy komputera stacjonarnego.

Co nie jest wskazane?

Na początku należy napomnieć, iż nie zaleca się wykonywania tych czynności osobom, które nie mają wprawy w czyszczeniu i innych rodzajach konserwacji sprzętu, tudzież nie czują się w tym pewnie.

Specjalną uwagę zwrócić należy na to, jaką ilość płynu, czy to detergentu do elektroniki, czy roztworu izopropanolu, wlewamy na ściereczkę. Jest to niezwykle ważne, gdyż choćby mała ilość płynu, jaka potencjalnie mogłaby dostać się do wnętrza urządzenia, może je trwale uszkodzić. Dlatego też do ilości dozowanego na ściereczkę płynu zwrócić musimy szczególną uwagę. Wartym wspomnienia jest również fakt, iż nie należy przy żadnym z takich działań używać za dużo siły z raczej wiadomych przyczyn.

Mam nadzieję, że wiecie już jak dezynfekować sprzęt komputerowy w czasie pandemii. Liczę na to, że tekst ten wzbudzi w Was potrzebę zadbania o higienę Waszych stanowisk, gdyż, jak wyżej wspomniałem, w dobie obecnego kryzysu jest ona niezwykle istotna.